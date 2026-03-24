Última hora de la actualidad política | Moreno: “La mayor amenaza a la mayoría absoluta es la abstención”
Último Consejo de Ministros de María Jesús Montero tras la convocatoria de elecciones en Andalucía
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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que el lunes convocó elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo, considera que la mayor amenaza para convalidar su mayoría absoluta es la abstención. “O mayoría absoluta o el lío en el que está Sánchez y mis compañeros por no tener estabilidad”, ha dicho, en referencia a los los equilibrios del Gobierno de colaició o las negociaciones de su partido con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla Léon. Este martes, además, se reúne el Consejo de Ministros, probablemente el último en el que participe la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dado que será la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía. El presidente, Pedro Sánchez, tendrá que buscar un relevo para Montero.
Moreno: “La mayor amenaza a la mayoría absoluta es la abstención”
Ni PSOE ni Vox, la mayor amenaza para no revalidar su mayoría absoluta el próximo 17 de mayo es la abstención. Así lo ha afirmado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante las sendas entrevistas concedidas a la cadena Cope y a Onda Cero. La movilización de su electorado es lo que más preocupa al dirigente popular que ha vuelto a apelar a su nuevo mantra: “O mayoría absoluta o el lío en el que está Sánchez y mis compañeros por no tener estabilidad”, ha dicho sobre los equilibrios del Gobierno de España con sus socios y los problemas para ser investidos de sus compañeros de partido en Extremadura, Aragón y Castilla Léon.
Moreno ha restado importancia al auge de Vox y tampoco ha considerado que los socialistas estén al alza, tras los resultados en Castilla y León. “No lo veo en las encuestas ni en la calle”, ha sostenido en el programa de Carlos Herrera. El dirigente popular ha insistido en ambas cadenas en presentar a su oponente del PSOE-A, María Jesús Montero, como una continuidad de Sánchez y de los anteriores gobiernos socialistas en la comunidad, en los que participó como consejera.
Si apenas ha tenido comentarios para la extrema derecha en la Cope, el dirigente popular sí se ha parado a hablar de Vox en el programa de Carlos Alsina. “Soy de la opinión de que cuanto menos hablemos de Vox mejor”, ha dicho. “Somos una fuerza distinta y lo que no debemos es obsesionarnos con Vox. La campaña no puede ser un permanente mirar a lo que hace Vox. Hay cosas en las que podemos coincidir, en el ámbito económico, y otras en las que va a ser muy difícil, y yo no voy a perder el tiempo en ver lo que hace Vox. Nosotros no vamos a hacer políticas populistas ni radicales, sino con nuestras luces y sombras”, ha recalcado.
Moreno ha defendido la elección del 17 de mayo para los comicios, aunque sí se ha congratulado de que la fecha “ha pillado con el pie cambiado a nuestros adversarios”. “Siempre gusta pillar por sorpresa y dar un puntito de sorpresa a tus rivales políticos”, ha incidido en Onda Cero, si bien ha asegurado que no retrasó la hora del anuncio, las 20.30 de este lunes, para evitar dar margen a Pedro Sánchez para forzar una coincidencia electoral con las generales. “Es la práctica habitual que yo hago. Cerca del informativo de Canal Sur, que es a las 20.30 de la tarde. El BOE se puede hacer de manera muy rápida. No apuré para no hacerla coincidir”.
Tizona Comunicación, el buque insignia del conglomerado de empresas de Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, los dos principales asesores de Santiago Abascal, facturó casi 1,3 millones de euros en un solo año a Vox después de que el partido ultra desembarcara en las instituciones y empezara a recibir fondos públicos, según han confirmado a EL PAÍS fuentes conocedoras de la contabilidad interna de la formación. Esta cantidad se suma al más de medio millón de euros que ya recibió en 2019 la citada empresa por la prestación de servicios de carácter genérico, lo que llevó al Tribunal de Cuentas a citar al tesorero y al gerente de Vox y pedirles explicaciones por estas adjudicaciones a dedo. Además, desde 2024 Tizona Comunicación recibe de Vox un pago de 22.145 euros mensuales, más IVA, según las cláusulas del contrato que publicó en enero pasado El Confidencial. Consultadas por esta información, fuentes de Vox han respondido a este diario: “Las cuentas del partido, y el trabajo de todos nuestros proveedores, están auditados por el Tribunal de Cuentas”.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este martes, en el que se celebra un nuevo Consejo de Ministros, probablemente el último para la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que deja el puesto para ser la candidata del PSOE a la presidencia de Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo.
Además, el presidente de Adif comparece en la comisión de Movilidad del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente feroviario de Adamuz.
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