La jueza de la dana cita a declarar a Mazón como testigo

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido citar como testigo al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. La magistrada toma esta decisión después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) rechazara la semana pasada asumir las pesquisas, imputar al exjefe del Consell y pidiera devolver la causa al juzgado de Catarroja al entender que no había indicios delictivos contra el popular. Al ser aforado por su condición de diputado autonómico, Mazón solo puede ser investigado por el alto tribunal valenciano.

La magistrada pide a Mazón que, cuando comparezca, aporte voluntariamente las llamadas, mensajes, facturas y listados telefónicos de las comunicaciones que cruzó el día de la catástrofe, el 29 de octubre de 2024. Al declarar como testigo, el expresident tendrá la obligación de decir la verdad ante la instructora.

En un auto notificado este martes, Ruis Tobarra argumenta que la resolución del TSJ valenciano en que la se rechaza investigar a Mazón “excluye” la responsabilidad del popular y destaca que “no ostentaba posición de garante” en la gestión de la desgracia que dejó 230 muertos. Remarca la magistrada que el alto tribunal no apreció indicios de delito ni una “participación activa” del expresident en el envío del Es Alert, la alerta masiva a móviles que se remitió para reportar a la población de la magnitud de la dana y que, según la instructora, se activó a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto.

La jueza Ruiz Tobarra acuerda también la declaración como testigo de la que fuera portavoz del Consell durante la riada, Ruth Merino. Y solicita a los alcaldes de municipios afectados por la dana como Utiel, Requena, Chiva, Carlet y Torrent sus llamadas y mensajes de wasaps el día de la tragedia con los miembros del Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la crisis, y autoridades como la vicepresidenta del Consell Susana Camarero.