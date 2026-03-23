Zapatero se desvincula de la consultora investigada en el ‘caso Plus Ultra’: “No sabía quiénes eran los clientes”

El expresidente del Gobierno defiende en una entrevista su papel con los presos políticos en Venezuela: “Soy amigo personal de Delcy y Jorge Rodríguez. Sé muy bien lo que hacen y lo que me han apoyado”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha desvinculado de nuevo este lunes de cualquier irregularidad en su trabajo como consultor para la empresa consultora Análisis Relevante, que está siendo investigada en la Audiencia Nacional en el marco de una investigación por blanqueo de capitales con el dinero con el que el Gobierno rescató en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. “No tengo el dato de quiénes eran los clientes [de Análisis Relevante]”, ha dicho en una entrevista en Onda Cero. Además, el expresidente ha puesto en valor su trabajo en Venezuela con la liberación de presos políticos: “Soy amigo personal de Delcy y Jorge Rodríguez. Sé muy bien lo que hacen y lo que me han apoyado”.

Zapatero ha seguido la misma línea que siguió en su comparecencia en el Senado el pasado 2 de marzo sobre su relación comercial con Julio Martínez Martínez, un empresario detenido en diciembre e investigado en una causa que permanece secreta, pero que afecta al rescate de 53 millones de euros que el Ejecutivo dio a Plus Ultra tras la pandemia: que Martínez es su amigo, pero que no entraba en detalles con él sobre sus negocios; que su labor de consultor para Análisis Relevante [de la que Martínez es administrador] fue siempre legal; que él no conocía detalles de la relación entre Martínez y Plus Ultra; y que las informaciones que están apareciendo contra él atentan contra la democracia.

—¿Su principal pagador fue Análisis Relevante?

—No, no fue el principal.

El periodista Carlos Alsina ha comenzado la entrevista tratando de conocer mejor la actividad privada del expresidente, que abandonó el Consejo de Estado en 2015 y comenzó entonces a explorar el mundo de los negocios. Zapatero, sin embargo, se ha mostrado reticente a exponer todos los trabajos que realiza para consultorías. “Señor Alsina, tenemos que tener un cierto respeto al derecho de la privacidad que constitucionalmente nos ampara a todos”, ha expuesto.

En el foco están los 463.000 euros que el que fuera líder del PSOE cobró entre 2020 y 2025 de Análisis Relevante, una mercantil con la que, a su vez, Julio Martínez Martínez facturaba de Plus Ultra trabajos como “conseguidor” en Venezuela. El PP, que citó a Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara alta, afeó al socialista la sospecha de que esta empresa pudiera ser, en realidad, una sociedad pantalla.

Zapatero ha vuelto a explicar que era amigo de Julio Martínez Martínez y que salía a correr con él, pero que es “falso” que él le diera ningún soplo sobre que existía una investigación secreta en marcha. Ha insistido en su extrañeza por la publicación de una fotografía de ambos dos días antes de la detención del empresario, en la que se les ve en el monte de El Pardo (Madrid). “Esa foto era fruto de un seguimiento. Esto es extraño, que tres días antes se haga una foto a una persona a la que se detiene y dos días después sale esa fotografía”, ha indicado.

El expresidente ha contado de nuevo cómo Martínez le contactó durante la gestación de la consultora, que finalmente se registró en febrero de 2020, para ver si quería participar. “¿Análisis Relevante se hubiera constituido si usted no hubiera querido ser consultor?”, le ha preguntado Alsina. “Puede ser, por qué no. A mí me lo propusieron y acepté“.

A partir de ahí, Zapatero no sabía nada más. Ha dicho no conocer si la sociedad tenía más clientes; tampoco sabía bien cómo era la relación entre Plus Ultra y Julio Martínez Martínez; ni si el empresario tenía capacidad para hacer gestiones en Venezuela; ni si Análisis Relevante contaba con más consultores además de con él. Ni tampoco por qué Sergio Sánchez, el otro socio de la consultora con un 25% que es actualmente un alto cargo en Movistar+, ha declarado que no era consciente de que la empresa facturara de Plus Ultra. “Desconozco la relación y la comunicación que había entre Sergio Sánchez y Julio Martínez. Yo presté mis servicios, con intensidad además”, ha dicho.

“Veo que sabía poco de Julio Martínez”, le ha llegado a decir el entrevistador. “Sabía lo suficiente para hacer mi trabajo”, ha contestado Zapatero. Según su versión, algunos medios de comunicación están tratando de desacreditarlo y alguien, sin concretar quién, está repartiendo un dosier apócrifo con información suya que es falsa. “Intentan menoscabar mi crédito público, no lo van a conseguir. Yo tengo una trayectoria impecable“, ha apuntado.

Sobre Venezuela

El expresidente ha alabado el papel de los hermanos Rodríguez en Venezuela. Delcy, la presidenta encargada, y Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional. “Soy amigo personal de Delcy y Jorge. Sé muy bien lo que hacen, lo que han hecho y lo que me han apoyado en un contexto muy difícil. Como todo se va a ir sabiendo”.

Zapatero lleva cerca de 10 años involucrado en la liberación de los presos políticos venezolanos. La semana pasada visitó Caracas y el propio Jorge Rodríguez dijo sobre él: “Es el campeón de la paz en Venezuela, no es un asesor. Se ha ganado interpelaciones en el Congreso de su país, insultos e incomprensiones y nunca lo hemos visto presa de desaliento. Espero ser yo quien cuente todos los desvelos de José Luis Rodríguez Zapatero para abonar a la paz en Venezuela. Es algo natural y más que merecido”.

El expresidente del Gobierno ha pasado de puntillas al ser repreguntado por el papel de los hermanos Rodríguez con el expresidente Nicolás Maduro. “Ellos estaban en ese Gobierno”, ha dicho. “Siempre estaban de mi lado intentando que esa política de represión no se consumara e intentando ayudarme a mí y a otros, como el presidente Lula [Da Silva, presidente de Brasil], y otros”.

Zapatero ha dicho que Delcy Rodríguez no era contraria al régimen de Maduro, sino “leal”. “Yo sabía muy bien por qué trabajaba y por qué trabajó. Si esto lo saben perfectamente los opositores. Cuando Venezuela se estabilice más, podrán hablar”.