Sumar llama a la presión de la calle para que el PP, Vox y Junts “rindan cuentas” sobre su voto en la prórroga de los alquileres

En un encuentro extraordinario en el Congreso que ha reunido este lunes a los cinco ministros de Sumar, dirigentes políticos, cargos institucionales y el grupo parlamentario, el espacio político a la izquierda del PSOE ha pedido trasladar la presión a la calle para conseguir aprobar, en el plazo de un mes, el decreto sobre vivienda impulsado por el Gobierno. La inclusión en el escudo social para hacer frente a la guerra en Oriente Próximo de la norma que prorroga los contratos de alquiler por dos años y limita en un 2% la actualización anual de estas rentas provocó un enorme enfrentamiento en el seno del Ejecutivo el viernes. Una disputa que se resolvió con la aprobación de dos decretos diferenciados: uno con rebajas fiscales y ayudas para determinados sectores profesionales que llegará este jueves al Congreso y otro específico sobre vivienda que esperará aún algunas semanas más para dar tiempo a la negociación con los grupos. Esta es la prioridad política ahora mismo en Sumar, que quiere dejar en un segundo plano cualquier cuestión sobre el futuro liderazgo, y lo ha escenificado este lunes al mostrar la unidad del espacio político con esta reunión.

“Tenemos una misión: los derechos se ganan peleando. El Gobierno ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora hay que movilizar como sea menester a todo el mundo. Le pido a este grupo que se reúna con los sindicatos y asociaciones para ganarlo en la calle. Y quien lo rechace [el decreto], se llame Junts, PP o Vox, va a tener que rendir cuentas de lo que está haciendo”, ha aseverado en su discurso la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz. Estas tres formaciones ya han mostrado su rechazo a la medida. “No hay propuesta de país con futuro sin este espacio político”, ha reivindicado antes de recordar que tienen “28 días” para ganar la batalla. “Sabemos cómo se hacen en las calles las cosas para garantizar que estas medidas salgan adelante”, ha concluido Díaz.

En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha lanzado tres mensajes dirigidos a Junts, a las derechas y al PSOE. “No se sirven de ninguna manera los intereses de los catalanes provocando que su contrato se revalorice más del 2%”, ha comenzado diciendo. “A PP y Vox, ¿qué va a votar la extrema derecha con la prolongación de los contratos? Hay que desenmascararles con las cuestiones materiales. Vox trabaja a favor de los rentistas y contra la mayoría. Aquí son débiles", ha sentenciado Urtasun. “Y finalmente, al Partido Socialista. Lo del viernes nos da la razón. No sirve de nada que el Gobierno se autoimponga vetos y no traiga las cosas por miedo a perderlas”, ha afirmado en una intervención en la que ha cargado contra el socio en más ocasiones. “Sabemos que el PSOE, cuando se trata de atacar determinados intereses económicos en nuestro país, flaquea constantemente. Y aquí es donde a nosotros no nos va a temblar el pulso para que los repartos de la guerra sean justos”, ha señalado sobre los costes del conflicto y la prohibición de que grandes compañías puedan beneficiarse.

“Pedro Sánchez le dedicó un minuto al decreto de vivienda; nosotros le vamos a dedicar un mes”, ha resumido el coordinador federal de Izquierda Unida, que ha recordado que las cuatro organizaciones en el Gobierno con el PSOE (IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar) deben “asumir la gestión de la defensa de la democracia”.

“El 40% de la población vive la posible subida de los precios de la vivienda con angustia”, ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García. “Nos decían que era un paripé. Bienvenidos todos los paripés que ahorren 400, 500 o 600 euros a las familias. Nos vamos a dejar la piel”, ha dicho.

Tanto Maíllo como García dedicaron elogios al trabajo del ministro de Derechos Sociales para lograr que saliera adelante la prórroga. Aunque Pablo Bustinduy se ha descartado en múltiples ocasiones como futuro líder, en la última semana su nombre ha vuelto a aparecer en las quinielas por el consenso que genera entre las organizaciones. En un momento especialmente complejo para la coalición, la portavoz del grupo, Verónica Barbero, ha lanzado un mensaje a favor de las alianzas entre partidos: “Este grupo no solo ha sido y es útil, sino imprescindible. Porque este grupo parlamentario no solo expresa una fuerza institucional, expresa también un camino político. Es la demostración de que la unidad es importante, es enriquecedora y nos permite llegar más lejos”.

Respuesta a Jaime de los Santos

En su intervención, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha respondido al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que este fin de semana acusó en un acto a los ministros de Sumar de “falta de higiene”. “Huelen muy bien. Y se agradece. ¿Sabéis dónde huele a podrido? En Génova, que pagaron la sede con dinero sucio, porque sus políticas son las que aplauden el genocidio en Gaza o las que lamen las botas de Trump y Netanyahu cuando apoyan las guerras", dijo. “Tenemos que sacarle todo el jugo a la legislatura. No defraudar a toda esa gente que nos votó”, reclamó también en su turno el diputado de Més, Viçens Vidal.