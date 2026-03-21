Llega a Torrejón un vuelo con 205 militares españoles evacuados de Irak

El grueso de las tropas españolas desplegadas en Irak ha llegado a primera hora de esta mañana a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) después de que se decidiera repatriarlas ante el deterioro de la seguridad en la región debido al inicio de la guerra de EE UU e Israel contra Irán. Un grupo de 205 militares ha aterrizado a las 6,30 de la mañana, con más de cuatro horas de retraso, a bordo de un avión Airbus A330 del Ejército del Aire y del Espacio, procedentes de la base aérea de Incirlik, en Turquía. Les han recibido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón.

La mayoría de ellos pertenece al Tercio Gran Capitán de la Legión, con base en Melilla, y a otras unidades del Ejército de Tierra ubicadas en dicha ciudad donde está previsto que mañana domingo lleguen otros 21 integrantes del contingente desde Alemania.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, segunda por la derecha, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón, primero por la izquierda, al pie de la escalerilla del avión donde han llegado los militares españoles. Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

Además, otros 57 militares de operaciones especiales que el pasado fin de semana salieron de Irak por carretera están siendo trasladados por vía aérea desde Incirlik a Alicante. Son los integrantes del Special Operations Task Group (SOTG) compuesto por efectivos de la Fuerza de Guerra Naval Especial, con base en Cartagena, el Mando de Operaciones Especiales de Alicante y el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas de Alcantarilla (Murcia).

Los 283 militares españoles formaban parte de las dos misiones desplegadas en Irak: la coalición internacional de lucha contra el Estado Islámico o Inherent Resolve (IR), liderada por EE UU; y la Misión de la OTAN para Irak (MNI por sus siglas en inglés). La primera era una operación de apoyo al combate de las Fuerzas Armadas iraquíes contra las milicias yihadistas. Su mandato terminaba este verano pero ha quedado ya desactivada. La segunda misión era de asistencia y asesoramiento al Ministerio de Defensa y demás instituciones de seguridad del Gobierno de Bagdad. Esta operación ha quedado temporalmente en suspenso, al haberse convertido Irak en un nuevo escenario de la guerra que asola la región, con frecuentes ataques de las milicias proiraníes a las bases con tropas occidentales, como el que la pasada semana mató a un suboficial francés e hirió a otros cinco. Estaba previsto que en mayo un general español tomase el mando de la operación de la OTAN.

La operación ha sido especialmente compleja ya que la evacuación de Bagdad se produjo en medio de ataques que impidieron la salida de algún vuelo. En el operativo han participado aviones de EE UU, Francia, Italia, Alemania y España, que ha aportado dos A400M, además del A330 que ha llegado esta sábado a Torrejón.