España ha evacuado ya de Irak a 100 militares y espera sacar del país a los 200 restantes “en las próximas horas”

España ha evacuado ya de Irak a un centenar de militares, según ha revelado este viernes la ministra de Defensa, Margarita Robles. Algo más de la mitad (57) son instructores de operaciones especiales, adscritos a la coalición contra el Daesh, liderada por Estados Unidos, que salieron a Turquía el pasado fin de semana. Otros 42 han abandonado el país esta madrugada en una operación que Robles ha calificado de “muy difícil y complicada, porque han tenido que estar en búnkeres con muchísimas alarmas, ha habido incluso vuelos que se han abortado antes de que pudieran embarcar”, ha explicado.

El grupo evacuado esta madrugada pertenece a la misión de la OTAN para Irak (MNI, por sus siglas en inglés), que la Alianza Atlántica ha dejado en suspenso, según adelantó anoche EL PAÍS. Robles ha explicado que los alrededor de 350 miembros de la misión NMI que siguen en Bagdad, unos 200 de ellos españoles, puedan ser evacuados “en las próximas horas”, cuando haya “una ventana de oportunidad”, dado la falta de condiciones de seguridad. La operación está siendo coordinada con otros países con tropas en la zona como Estados Unidos, Francia e Italia. España ha desplegado dos aviones A400M en Turquía para apoyar la evacuación y tiene un A330 dispuesto por si hiciera falta. La evacuación se está realizando a través de la base estadounidense de Incirlik (Turquía), donde España tiene desplegada una batería de misiles Patriot desde hace una década.

La OTAN decidió este miércoles suspender su misión en Irak, cuyo grupo más numeroso de militares son españoles. Fuentes aliadas confirmaron a EL PAÍS que la decisión adoptada consiste en suspender todas las actividades ante el deterioro de las condiciones de seguridad y la imposibilidad de seguir desarrollando su tarea, al menos hasta que se estabilice la situación en la zona. Irak se ha convertido en un escenario secundario de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán y las bases militares de los países occidentales en dicho país son objetivo de los ataques de Teherán y de las milicias chiíes proiraníes. El pasado jueves un militar francés perdió la vida y otros cinco resultaron heridos en un ataque con un dron.

Robles ha calificado de “muy dura y muy preocupante” la situación en Líbano y ha explicado que ha pedido a Naciones Unidas que exija a Israel que cese inmediatamente los ataques, ya los 650 militares españoles desplegados en el sur del país están encuadrados en la misión Finul de la OTAN. La ministra de Defensa ha comparecido ante la prensa tras mantener una videoconferencia con la fragata Canarias, atracada en el puerto de Souda (Creta) que forma parte del grupo naval del portaviones francés Charles de Gaulle en defensa de la isla de Chipre, y entregar a la cabo primero del Ejército de Tierra Adelina Torres Díaz el premio Soldado Idoia Rodríguez, en recuerdo de la primera miliitar española muerta en zona de guerra.