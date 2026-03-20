Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna viajan a Cuba para entregar 20 toneladas de ayuda humanitaria

Activistas de la iniciativa 'Nuestra América, Convoy a Cuba' con la carga de alimentos, productos de higiene y medicamentos que quieren llevar a Cuba, este jueves antes de su salida de México.

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias viaja este fin de semana a Cuba para participar en la entrega de 20 toneladas de productos de higiene, medicamentos y alimentos en el marco de la iniciativa Nuestra América, Convoy a Cuba, en la que también participan el coportavoz de los Comunes Gerardo Pisarello, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna y otros líderes políticos de izquierdas y activistas de todo el mundo para tratar de ayudar a la isla tras el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos y ante la escasez de hidrocarburos.

Con esta expedición, la iniciativa prevé llevar a la isla más de 20 toneladas de productos de higiene, medicamentos y alimentos mediante barcos por el Caribe y vuelos de carga procedentes de diversos puntos del mundo, como España, México, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido o Francia, entre otros. Según han recogido los organizadores en su web, todos los participantes se encontrarán en el Malecón de la capital cubana, donde el convoy convergerá el 21 de marzo “en un acto de solidaridad con el pueblo cubano”.

“En unas horas tomaré un vuelo con destino a La Habana”, anunció Sánchez Serna este jueves en su perfil en X. “En este contexto del bloqueo criminal de Trump contra Cuba, me uno a la flotilla solidaria que va a entregar 20 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. No lo haré solo, por supuesto, me acompañan amigos queridos como Pablo Iglesias, como Gerardo Pisarello o la secretaria internacional de Podemos, María Teresa Pérez, lo hacemos porque no podemos dejar sola a Cuba”, añade el diputado de la formación morada.

“Dejar que Washington pueda machacar, asfixiar a los países que quiera solo va a dejar un mundo mucho peor y, a medio plazo, va a socavar nuestra propia soberanía. España y Cuba tienen profundos lazos humanos, culturales y económicos, y nosotros tenemos que defenderlos también frente a Trump”, apunta Sánchez Serna en su publicación antes de pedir al Gobierno que denuncie el “bloqueo criminal de Trump contra la isla”.

Durante estos días ya han llegado algunos participantes de este convoy internacional. En uno de los primeros grupos en llegar se encuentra la exministra de Trabajo colombiana Clara López, candidata en las elecciones presidenciales de 2026. López declaró a la televisión cubana que la delegación que la acompaña viene a expresar su “solidaridad total” con Cuba y es portadora de una tonelada de alimentos, medicinas y materiales “como símbolo”. “Sabemos que es totalmente insuficiente, pero también venimos con propuestas porque hay que romper ese bloqueo. Hay que regresar al multilateralismo y a lo que ordena la carta de Naciones Unidas. No puede haber sanciones unilaterales como las que ha sufrido el pueblo cubano durante más de sesenta años”, añadió.

La iniciativa Nuestra América, Convoy a Cuba fue presentada este miércoles por el que fuera líder laborista Jeremy Corbyn, la exministra colombiana Clara López y el exvicepresidente español Pablo Iglesias, entre otros políticos y líderes de izquierdas. En la presentación en Barcelona, Gerardo Pisarello reivindicó los “profundos vínculos de hermandad entre Barcelona y Cuba”. “No podemos darle la espalda a un pueblo digno y hermano que hoy sufre un asedio injustificable” en referencia a las nuevas restricciones energéticas y las amenazas de intervención por parte de Estados Unidos, que agravan “una situación insostenible y vulneran”, alertó.