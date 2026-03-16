El abogado de la agente que denunció al jefe de la Policía: “Su instinto hizo que grabara porque temía que la iban a tildar de celosa y mentirosa”

Jorge Piedrafita atiende a EL PAÍS antes de la declaración del antiguo DAO ante el juez: “Pediremos que se garantice que este señor no le contacte, ni directa ni indirectamente”

El abogado Jorge Piedrafita (Huesca, 39 años) representa a la agente que ha denunciado por violación a José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta el pasado 17 de febrero, cuando dimitió tras admitirse a trámite la querella contra él. El letrado de Adive (Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada) recibe a EL PAÍS en Huesca, donde tiene su despacho. Este martes, el juez prevé tomar declaración a la presunta víctima y a su superior.

Pregunta. Este martes declara su cliente, ¿qué espera de la comparecencia?

Respuesta. Ella va a relatar con su voz todo lo que se cuenta en la querella, poniendo todos los matices y detalles que sean necesarios y que le requieran el juez o cualquiera de las partes. Esta primera declaración es un proceso delicado, duro y doloroso. A veces, preguntando por una cosa, sale algo que la víctima tiene muy interiorizado y todavía no había contado o a lo que no le había dado relevancia. Espero que se hable de lo que pasó el 23 de abril [de 2025, cuando se produjo la presunta agresión] en adelante, y que no se hable de otras cosas que distorsionen el verdadero objeto de la instrucción.

P. ¿A qué se refiere?

R. Dentro de la cacería que lleva sufriendo mi cliente por tierra, mar y aire para desacreditarla, dañarla y degradarla todo lo posible antes de la declaración, hemos oído que está procesada por un tema del [sindicato] Unión Federal de la Policía (UFP), cuando ella está absuelta; que puso una denuncia falsa a su expareja de la UFP, cuando no es una denuncia falsa porque los hechos están probados, pero no se pudo probar la autoría de esa persona... También se ha dicho que pidió una embajada al DAO para su marido, con el que no se habla hace diez años. Me preocupa que intenten embarrar el debate.

P. ¿Ha pedido al juzgado algún tipo de medida para la declaración de la denunciante?

R. Me gustaría que los vídeos de la declaración permanezcan custodiados en sede judicial, que se consulten ahí y que estén protegidos para evitar filtraciones.

P. ¿Ella lleva escolta actualmente?

R. Sí, lleva una escolta 24 horas. El mismo día que se conocieron los hechos, se filtró nuestra querella en grupos policiales. Y se filtró su identidad. Ya sabían todos quién era. Eso nos llevó a pedírselo al ministro del Interior, que la atendió un poco tarde, pero la atendió. Es muy duro para ella porque recuerda a tiempos de ETA que creíamos ya pasados.

P. ¿La denunciante cómo se encuentra?

R. Ella está mal. Si dar el paso de denunciar ha sido doloroso, difícil y duro; revivirlo con toda la ola que se ha creado... Sobre todo, con la cacería contra ella. Está asustada porque no sabemos hasta dónde llegan los tentáculos del DAO y de lo que es capaz.

P. ¿Qué espera de la declaración del antiguo DAO ante el juez?

R. La verdad es que es un misterio. Hasta ahora, hemos visto un estilo de defensa duro y un ataque a la víctima. No sé su declaración en qué sentido va a ir: si se va a acoger a su derecho a no declarar; si va a declarar solo a preguntas de su letrado; o qué explicación va a dar a unas pruebas y a una serie de hechos que están documentados. Al audio [de la presunta agresión] se le da mucha importancia, pero hay más: hay varios audios, hay listados de llamadas, conversaciones...

P. Después de la declaración, ¿valora pedir alguna otra medida de protección, como una orden de alojamiento?

R. Lo valoraremos. También en función del posicionamiento de la Fiscalía. La víctima lleva escolta policial 24 horas, y quizá no haya necesidad. Pero, en función de lo que declare el DAO, pediremos las medidas de protección que entendamos oportunas. En cualquier caso, pediremos que se garantice que este señor no le contacte, ni directa ni indirectamente.

P. ¿El antiguo DAO ha intentado contactar con ella en estas semanas?

R. No.

P. En su querella, usted menciona supuestas presiones del número dos del DAO, Óscar San Juan, aunque solicitó que se le interrogase como testigo. ¿Se plantea pedir que se le cite como imputado?

R. Sí. Por informaciones que hemos tenido después, es posible que planteemos un cambio de condición de testigo a investigado.

P. La defensa asegura que en el audio, lejos de una situación de agresión sexual, se escuchan los “celos” de ella, que quería controlar al DAO y tener “acceso” a su teléfono. Usted ha respondido que están sacando de contexto frases sueltas. ¿A qué se refiere?

R. La defensa ejerce su derecho a mentir. Primero, hay que diferenciar lo importante. Aunque fuera como dice la defensa, que no lo es; no invalidaría que después, si hubo una agresión, fuese delictivo. Pese a eso, sacan de contexto trozos de la conversación. No es lo mismo decir ‘no te puedo compartir, te quiero mucho’; a que la completes con: ‘Corté la relación contigo porque, aunque te quiero mucho, no te puedo compartir con tu multitud de amantes’. Y que luego, ante esa aseveración, él diga: ‘No, pero es que yo ya no me veo con esa’. Y ella le diga: ‘Que no me mientas’. Y él: ‘Que yo no te miento’. Y ella: ‘Entonces déjame ver tu teléfono a ver si es verdad’. Con ese contexto, la situación es distinta. E insisto, lo importante es lo que pasa después: que no hay un sí, y que hay un no. Pero, además, si no ha hecho nada, por qué hay una coacción posterior, por qué la llama 17 veces y por qué la intenta comprar.

P. Su querella dice que en el audio se escucha cómo ella lo rechazó de forma “expresa, verbal, rotunda y continuada”. Pero la defensa asegura que la grabación no “refleja una negativa” de la denunciante a mantener relaciones sexuales.

R. La negativa existe. Solo con que no haya un sí, ya es suficiente para que haya delito. Pero es que aquí, además, hay un no. Y otros audios posteriores y otras conversaciones vienen a corroborar el comportamiento del audio. Por eso la defensa solo usa trozos distorsionados y tergiversados.

P. La defensa le reprocha a usted que ha estado “alardeando” por los platós de televisión. ¿Cómo valora esas críticas?

R. Es desconocer la jurisprudencia sobre el derecho a la información y a la libertad de expresión que tenemos todos los letrados. Yo he atendido a los medios de comunicación para preservar a mi cliente, porque ella tiene que mantenerse en el anonimato. Quienes tienen que valorar las conductas de los abogados son sus señorías y la comisión disciplinaria. No debe valorar un abogado a otro. Por nuestra parte, ojalá hubiera permanecido el tema con el máximo sigilo.

P. Ha denunciado que el nombre de ella se filtró. ¿Han impulsado alguna acción?

R. Vamos a pedir la deducción de testimonio y formularemos denuncia por revelación de secretos y por vulnerar la reserva del sumario.

P. ¿Le costó a ella dar el paso de denunciar?

R. Sí, ella ha seguido un proceso, como les pasa a todas las víctimas. Esto sucede en abril y la situación explota en junio, cuando la intentan comprar. Primero le dan de baja y tiene tanto miedo que es incapaz de decir qué le ha pasado. Va a un punto violeta, que es donde la psicóloga la atiende y la ayuda a entender qué ha pasado. Y cuando ella se siente con un poco más de fuerza, en octubre-noviembre, es cuando me contacta para que empecemos a preparar esto. Ha sido un paso muy duro porque ya se temía que nos enfrentábamos a la persona más poderosa de la Policía Nacional.

P. ¿Ella le ha transmitido que se ha sentido desacreditada y atacada?

R. Sí. Ella se siente en una cacería. Desde el martes que [se conoció la admisión a trámite de la querella], la bombardearon a mensajes y su nombre estaba en grupos policiales. Me dijo que cantidad de compañeros le estaban diciendo: ‘Pero, ¿qué has hecho? ¿Estás loca?’.

P. No es habitual que haya audios de las agresiones sexuales. Para la preparación de la querella, ¿le preguntó por qué grabó?

R. Claro, yo le tengo que preguntar todo. Ella me dijo: ‘Cuando vi que era una encerrona. Si ya era un poco raro que me hiciera salir de la comisaría cogiendo un vehículo oficial para ir a una comida... que luego me haga llevarlo a su casa teniendo un chófer y una escolta... Y, cuando estamos allí, me dice que tengo que subir...’. Su instinto hizo que activara la grabación a modo de protección porque se temía que, como les pasa a muchas víctimas, la iban a tildar de celosa, de mentirosa y de interesada.

P. La defensa pide averiguar si ella eligió libremente, tras la supuesta agresión, el destino de la calle Miguel Ángel donde trabajaba el DAO. ¿Cómo llega ella a ese puesto?

R. Tenemos total tranquilidad ante esa prueba, que el juez decidirá si se hace o no. Ella, cuando asciende al rango de inspectora, selecciona dentro de los destinos de Madrid lo que se llama órganos centrales: está el órgano central de gestión y el órgano central operativo. Y ahí hay multitud de unidades en multitud de sitios distintos. Fue la Policía Nacional la que, entendemos que por baremación, la seleccionó y le dijo que tenía que ir a la calle Miguel Ángel. Pero ella, cuando pide el destino, no lo sabe. Pide un destino general. Ella me ha transmitido que ahora, con el tiempo, llega a sospechar, aunque no lo puede probar, que quizá el DAO o su brazo ejecutor tuvieran algo que ver para que estuviera en el mismo edificio, para tenerla controlada y para tenerla a su merced.

P. Después de conocerse este caso, ¿Se han puesto en contacto con usted más mujeres para denunciar?

R. Del DAO hay una segunda víctima, pero no es policía, es una vigilante. Y me han llegado siete mujeres policía más, [supuestas víctimas de otros cargos], tanto por acoso laboral como agresión sexual.

P. ¿Y han presentado alguna denuncia?

R. Estamos trabajando para presentar las denuncias en distintos puntos de España. Hay un patrón que se repite: un superior varón que se ha creído impune.

P. ¿Ha habido más contactos con Interior en estas últimas semanas?

R. Interior tiene un contacto directo con mi cliente. La jefa de la escolta está pendiente de ella continuamente. Hay un canal fluido.

P. ¿Cómo fue su conversación con el ministro Fernando Grande-Marlaska?

R. Fue una conversación breve porque ya había hablado previamente con la gente de su gabinete. Se interesó por el estado de la víctima y preguntó qué necesitábamos.

P. Marlaska dijo que dimitiría si la denunciante creía que él le había “fallado”.

R. Me pareció una expresión desafortunada porque la víctima bastante ha tenido con dar un paso difícil como para que, ahora, se le traslade la responsabilidad de dirimir si un ministro tiene que seguir o no. Me pareció desafortunado que se le trasladara esa presión.

P. ¿El nuevo DAO se ha puesto en contacto con la víctima o con usted?

R. No, no ha hablado con nosotros. Supongo que no le ha dado tiempo porque lleva poco.