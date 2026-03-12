Cinco aspirantes se postulan para liderar el PSOE de Extremadura

El PSOE de Extremadura se ha convertido en un polvorín después de ser durante décadas un oasis de estabilidad y de acaparar poder institucional, un tiempo en el que el partido se mimetizó con la Junta. Cinco aspirantes han presentado su precandidatura para suceder en la secretaría general a Miguel Ángel Gallardo, que dimitió en diciembre tras obtener en diciembre el peor resultado de la historia de los socialistas en la comunidad. Ferraz no ha logrado imponer una candidatura de unidad y evitar que la federación vuelva a resolver sus diferencias en una nueva batalla interna. Serán las terceras primarias en los últimos tres años, lo que revela la crudeza de la pelea desatada por el control orgánico y el grado de desencuentro entre las diferentes familias de los socialistas extremeños.

La última en dar el paso, una hora antes de que terminara el plazo este jueves al mediodía, ha sido Blanca Martín, expresidenta de la Asamblea y de Plasencia (Cáceres). Los otros dirigentes que se han postulado en un proceso de primarias atomizado que evidencia el vacío de poder son Álvaro Sánchez Cotrina, secretario provincial de Cáceres desde hace menos de un año; Soraya Vega, exportavoz en el Parlamento regional; Manuel González, alcalde de Olivenza (Badajoz); y Ramón Díaz, alcalde de Villanueva del Fresno, en la misma provincia. Los candidatos que logren los avales se medirán el 11 de abril en las urnas. En caso de ser necesaria, la segunda vuelta se celebraría el 19 de abril. El proceso se cerrará con un congreso extraordinario el 25 de abril.

Los años de liderazgos incontestables de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente autonómico de 1983 a 2007 y secretario general entre 1988 y 2008, y Guillermo Fernández Vara, presidente en dos etapas (2007-2011 y 2015-2023) y barón regional de 2008 a 2024, cuya muerte en octubre ahondó en la sensación de orfandad de la federación, han dado paso a un periodo tan convulso como inédito en una comunidad donde los socialistas han gobernado 36 de los últimos 42 años.

La recogida de avales será la primera prueba de fuego que tendrán que superar los precandidatos, que tienen hasta el 24 de marzo para presentarlos. El censo está formado por 9.366 militantes. Del cuerpo electoral, el 62,88% de los afiliados pertenece a la provincia de Badajoz y el 37,11% a la de Cáceres. Según los estatutos aprobados en el 41º Congreso Federal de Sevilla de finales de 2024, los precandidatos deben presentar el 12% de avales como mínimo (1.124) y el 15% como máximo (1.404) para convertirse en candidatos de manera oficial. La obtención de los avales hará un cribado, como ya sucedió en las primarias de 2024 en las que se impuso Gallardo: el exconsejero de Sanidad José María Vergeles no logró el mínimo exigido, que por entonces era mucho más bajo y se limitaba al 6% del censo (581 apoyos).

La campaña de primarias se desarrollará desde el 25 de marzo hasta el 10 de abril. Al día siguiente, la militancia está llamada a las urnas. Si ninguna candidatura obtiene el 50% de los votos emitidos, la segunda y definitiva votación sería el 19 de abril.

(Noticia de última hora en ampliación)