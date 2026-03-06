Luz verde a las polémicas esculturas del Puerto de Málaga, aunque solo durante seis meses y no durante 25 años como se había previsto

El consejo de administración del Puerto de Málaga ha ratificado este viernes la apuesta por instalar las dos estatuas de grandes dimensiones que llevan generando polémica desde hace unas semanas en la ciudad. Se trata de una Venus con un sol —cinco metros de altura— y un Neptuno acompañado de una red de pesca —7,5 metros—, además de dos leones de casi dos metros de altura. Eso sí, en vez de un plazo de 25 años como se preveía inicialmente, estarán solo durante seis meses sin posibilidad de prórroga, según han explicado fuentes de la Autoridad Portuaria. El autor de las obras, Ginés Serrán Pagán, se ha mostrado satisfecho minutos después de conocer la decisión. “Es una noticia estupenda porque ahora será el pueblo el que las juzgue, que es lo que yo quería. Quienes las han criticado ni las conocen ni han hablado conmigo. Y una cosa es que no te guste un trabajo y otro que se desacredite sin haberlo visto”, ha afirmado.

El organismo del puerto, con miembros de distintas administraciones públicas y sindicatos, se ha reunido esta mañana a pesar de que ya había aprobado la colocación de las obras el verano pasado. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, decidió que se debatiera de nuevo ante la discusión ciudadana que había generado. En esta ocasión, el conjunto, firmado por el artista ceutí Ginés Serrán Pagán, ha contado con el apoyo de la mayoría de consejeros, aunque el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y el representante de UGT han votado en contra. Desde la subdelegación del Gobierno aclaran: “El subdelegado ha votado que se suspenda la instalación y se soliciten informes a Junta, Ayuntamiento y entidades culturales para tener toda la información y poder someterlo de nuevo a votación”.

Más información Andalucía también exporta arquitectura

El trabajo tiene también el rechazo de entidades malagueñas como la Sociedad Económica de Amigos del País, el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales, el Ateneo de Málaga o la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que lo define como “pretencioso y grandilocuente” y de “inequívoco enganche kitsch”, según un comunicado enviado hace unas semanas.

El grupo escultórico se dio a conocer en verano de 2024, pero Serrán Pagán venía trabajando en él desde 2021. Había realizado la propuesta tras contemplar que las columnas de acceso al Puerto de Málaga carecen de ornamentos sobre ellas y pensó que sus estatuas podrían quedar bien ahí como homenaje a su padre, nacido en el pueblo malagueño de Villanueva del Rosario y parte de la tripulación que dio la primera vuelta al mundo en el buque Juan Sebastián Elcano. Las conversaciones con la Autoridad Portuaria cristalizaron y se acordó que él produciría las piezas con sus propios medios y, por motivos fiscales, se apostó por una cesión de 25 años en vez de una donación permanente. También se cambió la ubicación: el peso de las obras —de unas seis toneladas en total— podía poner el peligro a las columnas, en mal estado y, por ello, se decidió levantar unos pedestales específicos para el conjunto de unos tres metros de altura y han costado 69.000 euros, pagados por el puerto.

“Más propio del cómic de superhéroes”

Su construcción a principios de este año fue, precisamente, lo que llamó la atención de las entidades culturales de la ciudad, que no habían reparado en el proyecto, a pesar de su publicación en medios de comunicación locales. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo envió un comunicado muy crítico que, además de pretencioso, grandilocuente y kitsh, definía al conjunto escultórico como “más propio del cómic de superhéroes y superheroínas surgido del universo Marvel”. Es decir, que tenía más sentido en Las Vegas que de una ciudad histórica como Málaga. “Siempre hay gente que por una razón u otra trata de echar abajo un proyecto de ese tipo, tan colosal en tiempo, dinero y dimensiones”, respondía indignado el artista, que recalcaba haber participado en 250 exposiciones por todo el mundo y tener esculturas en numerosas ciudades como las del puerto de Ashland, en Kentuky (Estados Unidos) o las de Manila (Filipinas), composición de 23 metros de altura. Mientras, el alcalde, Francisco de la Torre, para eliminar fricciones, aseguraba que igual la mejor opción era “una exposición temporal breve”. “Si al público no le gusta, a los seis meses me las llevo a Ibiza, París o Roma”, dijo entonces Serrán Pagán en 101 TV.

Entrada del puerto de Málaga por la céntrica plaza de la Marina que se está acondicionando para la instalación de dos grandes esculturas del artista Ginés Serrán. Álvaro Cabrera

En pocas horas otras instituciones se sumaron a las críticas. Eran la Sociedad Económica de Amigos del País, el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales y el Ateneo de Málaga, en cuya sede se leyó una segunda declaración institucional que cuestionaba las esculturas. No solo por su estética, también por su ubicación. “Decimos no a esas esculturas en ese sitio”, decía la presidenta de San Telmo, Rosario Camacho. Y no solo por cuestiones estéticas. Los académicos también sostienen, en un nuevo comunicado enviado este jueves, que el lugar elegido está bajo la influencia del centro histórico de la ciudad, declarado de Bien de Interés Cultural (BIC), y que por ello debería obtener el permiso de la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, algo con lo que no cuenta. “La legislación andaluza”, argumentan, dice que la delimitación que se debe proteger incluye “no solo elementos físicos como una línea, sino el entorno del BIC, su percepción visual y simbólica. Y es una evidencia constatable que el emplazamiento de las estatuas se localiza plenamente en el entorno más característico de la ciudad histórica de Málaga”, exponen en el texto. La consejera, Patricia del Pozo, no lo considera así y aseguró esta semana en el Parlamento Andaluz que la instalación “no requiere autorización” de su consejería.

Más allá de la disputa, de momento —y salvo giro de última hora— todo hace indicar que la instalación de las esculturas saldrá adelante. Sobre todo tras este nuevo respaldo del consejo de administración del Puerto de Málaga, en el que los participantes —con ausencias destacadas como la del alcalde de la ciudad, en cuyo lugar ha ido su suplente, la concejala Carmen Casero—ha expresado su punto de vista “sobre los informes jurídicos y administrativos expuestos”, según la Autoridad Portuaria, donde subrayan que “la mayoría de los consejeros han votado a favor” de que se coloque el conjunto escultórico. Eso sí, durante seis meses y no 25 años como se preveía al inicio. “A quien le guste, que se haga fotos y los disfrute, quien no le guste, que piense que es un día menos para que se vayan”, ha dicho Carlos Rubio en Málaga hoy. “Lo importante es que siguen para adelante y que la ciudadanía va a tener la ocasión de verlas. Las obras hablarán por sí mismas”, ha sentenciado Serrán Pagán. Por ahora no hay fecha para la instalación e inauguración. “Próximamente informaremos de los plazos oficiales”, señalan las mismas fuentes portuarias.