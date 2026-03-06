Nuevo concepto de vivienda protegida en Málaga: salarios de hasta 4.400 euros al mes y por orden de llegada

Si usted lleva al menos un año de empadronamiento en Málaga, no tiene un piso en propiedad, carece de pareja y cobra hasta 4.400 euros brutos al mes puede optar a una de las 62 viviendas de protección oficial (VPO) de alquiler que promueven la compañía Lagoom Living y el Ayuntamiento de Málaga junto al campus universitario de Teatinos. Es lo que indican las bases, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que en caso de una pareja permiten que entre los dos sumen hasta casi 6.000 euros brutos de sueldo mensual. Se trata de residencias en régimen de alquiler que incluyen garaje, trastero y piscina comunitaria, cuyo plazo de solicitud arranca el próximo 16 de marzo. La iniciativa cuenta con una subvención de 25 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Las 62 viviendas son el primer paso de una operación en la que Lagoom Living prevé construir hasta 530 en el llamado Distrito Universidad, a un paso de la ampliación de campus universitario de Teatinos, con salida cercana a la hiperronda —carretera de circunvalación entre Málaga y Torremolinos— y frente a las cocheras del metro y un enorme desguace. El proyecto está inspirado en el Plan Vive de Madrid, que promete una importante rentabilidad financiera a las empresas que levantan los pisos. En el caso concreto malagueño, la promotora, además de construir, luego arrienda durante un periodo de 75 años a través de Sogeviso, filial del Banco Sabadell, que también es la comercializadora del Plan Vive madrileño. Esta primera tanda de pisos es de precio limitado, es decir, la más premium de entre las protegidas, de ahí que se pueda optar a pesar de tener altos sueldos. Se espera que las siguientes —a las que se podrá optar, según las previsiones de la empresa, a partir de junio— estén dirigidas a salarios más humildes, según fuentes municipales.

A primera hora de la mañana del miércoles, el concejal de Vivienda y Regeneración Urbana en el consistorio malagueño, Francisco Pomares, protagonizaba un vídeo en las redes sociales municipales. Ahí relataba que entre las 62 viviendas existen tres tipologías diferentes de uno, tres y cuatro dormitorios. Todas serán de alquiler y tendrán un precio de arrendamiento mensual de entre 535,69 euros y 743,80 euros, a los que añadir los gastos de la vivienda, entre un 30% y un 40% por debajo del valor de mercado de renta libre, según los datos de Idealista. “Pronto se abre el plazo para optar a ellas”, explica Pomares en las imágenes, para añadir después que los requisitos ya han sido publicados. El BOP, de hecho, dedica 12 páginas a ofrecer toda la información necesaria, firmada por el gerente adjunto del Instituto Municipal de la Vivienda, José María López. Entre ellas, que hay 16 viviendas de un dormitorio (con una superficie desde 59 metros cuadrados), nueve de tres habitaciones y 34 de cuatro —en ambos casos, desde 89 y 88 metros cuadrados, respectivamente— y dos adaptadas para personas con movilidad reducida o dependencia, ambas de un dormitorio.

A las personas que quieran optar a uno de estos pisos se les exige ser mayores de edad, no ser titulares de alguna otra vivienda protegida o libre y que lleven empadronadas en Málaga, al menos, un año. También se le exige que, en caso de ser adjudicataria, el piso sea residencia habitual. Y luego establece cifras límite para poder optar a ellas. Así, destaca que el precio del alquiler no debe ser nunca más del 30% del ingreso neto mínimo anual de cada unidad de convivencia —sea una persona o una familia, según el caso—. Es decir, que deben cobrar más de 25.280 euros brutos al año —2.106 al mes— para las VPO más pequeñas y superar los 34.600 euros brutos anuales —2.883 al mes— para las más grandes.

El texto también indica el máximo que puede ingresar quien opte a estos inmuebles, que se sitúa en 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para las unidades familiares o convivencia de una sola persona el máximo es de 53.720,93 euros brutos anuales, es decir, 4.476,7 euros al mes. Y para las de dos miembros o más asciende a 71.076,92. O lo que es lo mismo, 5.923 euros brutos mensuales (casi 3.000 por cabeza en caso de una pareja).

Adjudicación sin sorteo

El Ayuntamiento de Málaga explica que estas 62 viviendas son de precio limitado, que conforme a la Ley de Vivienda de Andalucía —publicada a finales de 2025— admite familias que alcancen hasta siete veces el IPREM —hay ejemplos en ciudades como Sevilla—. Ello frente a otros regímenes: el especial (hasta tres veces el IPREM) y el general, hasta (5,5 veces). Y que el hecho de que se rebajara a 5,5 veces el indicador de renta público fue una decisión incluida en el convenio firmado por el ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno para financiar el proyecto. Para las otras tres parcelas del Distrito Universidad “se estableció otros IPREM que se conocerán cuando se publiquen las bases para acceder a cada una de ellas y conforme a lo marcado en la legislación sobre VPO”.

Para quienes cumplan esas cantidades mínimas y máximas, el plazo para la presentación de solicitudes arranca el próximo 16 de marzo a las 00.00 horas. Según las bases, serán asignadas por orden cronológico de fecha de entrada, no por sorteo. Además, habrá listado diferenciados para cada tipo de vivienda y, a partir de ahí, serán asignadas en base a la vivienda que haya optado cada solicitante. La adjudicación, según fuentes de la empresa, se realizará a lo largo del mes de abril y la entrada de inquilinos durante mayo, según la empresa, aunque el consistorio cree que será más tarde, entre los meses de junio y julio del próximo verano.

“La promoción ha sido concebida con una clara vocación residencial y familiar, apostando por espacios amplios, luminosos y funcionales, así como por una cuidada planificación de las zonas comunes, pensadas para fomentar la convivencia y el bienestar de los residentes”, relatan desde Lagoom Living, donde destacan que la construcción va “mucho más allá del concepto tradicional de VPO”. La compañía señala a Distrito Universidad como “una de las promociones de vivienda protegida en alquiler más ambiciosas de España y el proyecto con el que Málaga se sitúa a la vanguardia de la transformación urbana sostenible”.