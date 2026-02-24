Descubierta en el yacimiento conquense de Las Hoyas una nueva especie de ave del Cretácico con pico dentado

El yacimiento de Las Hoyas, en La Cierva (Cuenca), sigue siendo un filón para sus investigadores desde que en 1985 comenzaran las excavaciones. El último hallazgo ya luce en las vitrinas del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha (MUPA) junto a los restos de ‘Pepito’, el Concavenator concorvatus descubierto en el mismo emplazamiento en 2003 y que se ha convertido en la estrella del museo conquense, que este martes ha presentado al Gorgonavis alcyone, un ave del Cretácico inferior, de pico largo y dentado, que habitó en los humedales de esta zona de la provincia de Cuenca hace 125 millones de años. La nueva especie, que se asemejaría a un martín pescador, entroncaría con el grupo biológico de los Longipterygidae, aves de rostro alargado que hasta ahora solo se habían documentado en China. La presentación coincide con la publicación del hallazgo en la revista Swiss Journal of Palaeontology, que resalta la importancia de este descubrimiento para seguir indagando en la evolución craneofacial de las aves primitivas o enantiornitas.

Lo expuesto en el MUPA es el cráneo fosilizado de esta nueva especie, el primero de un ave adulta documentado en el Cretácico Inferior europeo. El del Gorgonavis alcyone apenas mide unos centímetros, casi como el papel de fumar, señalan los investigadores, y en su estudio, durante dos años, han participado profesionales del Museo de Historia Natural de Los Ángeles y de las universidades de Cambridge, Málaga y la Autónoma de Madrid, que han empleado técnicas como la tomografía computarizada y la digitalización en tres dimensiones para reconstruir las partes fragmentadas. La nueva especie debe su nombre a las gorgonas —la triada de monstruos de la mitología griega que componían Medusa, Esteno y Euríale— y a Alcione, otro personaje mitológico convertido por los dioses griegos en un martín pescador; el ave al que más se asemejaría, 125 millones de años después, el Gorgonavis alcyone.

Aunque los descubrimientos de aves dentadas no son extraños en la paleontología, la nueva especie hallada en Cuenca llama la atención por tener un pico con dientes “más largo de lo que uno esperaría de estas formas más primitivas”, explica a EL PAÍS Jesús Marugán, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los autores del estudio. Las Hoyas fue en el Cretácico un humedal, por lo que la dieta del Gorgonavis, a priori, serían los insectos, peces o crustáceos que habitaban el lagunar. El descubrimiento de esta especie inaugura un nuevo linaje dentro de las enantiornitas, las aves prehistóricas con garras en las alas y con picos dentados ―pero éste mucho más elongado y especializado― y “muestra que su distribución era mucho más global de lo que pensábamos y que no solo estaban restringidas a lo que ahora es Asia”, cuenta Marugán. Y también refleja la importancia de Las Hoyas, un yacimiento de apenas ocho hectáreas, por su biodiversidad y por su ubicación en un punto estratégico entre lo que ahora es China y Norteamérica. “En este humedal se concentraban distintas aves. Era un ecosistema clave para su biología. Se podría especular con que alguna de las aves que lo habitaron fueran migratorias, pero no existen evidencias de eso. Eran aves que pertenecían a ese ecosistema”, apunta el coordinador también de Las Hoyas.

La viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, y el coordinador de Las Hoyas, Jesús Marugán, junto al fósil del Gorgonavis alcyone. Gobierno de Castilla-La Mancha

Los investigadores también emparentan al Gorgonavis con otras aves encontradas en el yacimiento conquense, como el Iberomesornis, aunque es el Concavenator corcovatus, el cazador jorobado de Cuenca, el fósil más importante de los expuestos en el MUPA. Su presentación en 2010 fue todo un acontecimiento para la paleontología mundial por presentar una protuberancia en su dorsal y conservar casi todo su esqueleto. Bautizado como Pepitopor, por sus descubridores, sigue siendo el principal reclamo de quienes visitan el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, que alberga buena parte de los restos encontrados en los yacimientos conquenses de Las Hoyas y Lo Hueco, que sitúan a esta zona de la península como uno de los geositios más importantes a nivel mundial en el ámbito paleontológico.

El hallazgo de este ave se sumará a la lista de holotipos ―el primer ejemplar que da nombre a una especie―, que incluye el patrimonio paleontológico de Castilla-La Mancha y seguirá aumentando las visitas al Museo Paleontológico de Cuenca, “que este año ha sido de récord”, valora Carmen Teresa Olmedo, viceconsejera de Castilla-La Mancha.

El MUPA, que abrió sus puertas en 2015 en la capital conquense, superó hace unos días la barrera los 700.000 visitantes. El Gorgonavis alcyone promete seguir engrosando esas cifras y arrebatarle algo de protagonismo al cazador jorobado de Cuenca, el fósil que centra todas las miradas de los grupos de escolares que lo visitan diariamente después, claro está, de las réplicas de dinosaurios que les dan la bienvenida en su recinto exterior.