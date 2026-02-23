La reconfiguración de la izquierda inició su camino en el Congreso

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

La reconfiguración de la izquierda fuera del PSOE no parte de cero, ni nació el pasado sábado en el acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Los cuatro partidos que empujan hacia una nueva estructura electoral llevan camino andado, sin publicidad, aunque tampoco clandestinamente, con un trabajo continuo en el Parlamento y en el Gobierno. No son de extrañar las respuestas de la ministra de Sanidad, Mónica García, desde hace varias semanas, ante preguntas sobre las iniciativas del portavoz de ERC, Gabriel Rufian, y del diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado. “Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo….”, era su respuesta. Ese “nosotros” aludía a su propia organización, Más Madrid, pero también a Izquierda Unida, Comunes y Movimiento Sumar. Antonio Maillo no ha hecho otra cosa desde hace dos años, tras ser elegido coordinador general de IU, que trabajar por la unidad de la izquierda y sembrar hasta llegar el pasado sábado a la abarrotada sala del Círculo de Bellas Artes. No tardó mucho en ser consciente de la enorme dificultad. El trabajo parlamentario común, la coordinación en las iniciativas y los debates programados son el día a día del cuarteto. Sí valoran la iniciativa de Gabriel Rufián, al que ven como un referente valioso y que ha contribuido a levantar ánimos y esperanza en la desmovilizada izquierda.

Todos esos pasos hasta llegar al pasado 21 de febrero no son en absoluto ajenos a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, según fuentes de Sumar. Aunque su decisión de estar o no en el proyecto cuando se convoquen las elecciones generales la mantiene en la más estricta reserva, no está al margen de la refundación de la plataforma de las izquierdas. Es consciente de que no son pocos los que consideran que no debe ser quien encabece la candidatura nacional, aun reconociendo las transformaciones en materia sociolaboral en España que han venido de su mano.

Entre los interlocutores consultados de las cuatro formaciones y de otros colectivos de izquierda hay coincidencia en no poner a Yolanda Díaz en el centro de la complejidad y dificultad del proyecto, sino a los números. Las candidaturas por separado del futuro nuevo frente y de Podemos son el escollo fundamental para una operación que pueda tener cierta entidad en representantes parlamentarios, siempre según los analistas electorales de diversa procedencia. El problema está en la división de las fuerzas estatales y no en que algunas de las territoriales, como ERC, EH Bildu, BNG, Compromís, CHA o Més per Mallorca se presenten en sus circunscripciones.No hay líder, en efecto, ni procedimiento para explicar cómo se presentan electoralmente una pléyade de partidos, sin excluir a independientes, pero sí una firme determinación de hacerlo.

Razones para el desánimo no les faltan, tanto por los pobres resultados electorales, como por las continuas rencillas internas desde las elecciones de julio de 2023, con la salida cinco meses después de los diputados de Podemos para integrarse en el grupo mixto. El partido liderado por Ione Belarra denunció el arrinconamiento al que les sometía Sumar. El fracaso en las elecciones europeas condujo a Yolanda Díaz a dimitir del liderazgo orgánico de Sumar y a centrarse en su tarea de Gobierno. El resto de los partidos de Sumar no ocultaban su malestar por la preponderancia del movimiento, a su juicio, sin justificación. Ese movimiento se convirtió en partido y ya es uno más del brazo hacia las próximas elecciones con IU, Más Madrid y Comunes. La vicepresidenta sabe que en el caso de que quisiera optar por liderar una lista electoral tendría que concurrir en primarias. No parece que el supuesto de entrar en competición esté en los planes de la ministra de Trabajo. Si no hay un candidato de todos, sino más de uno, se irá a un proceso de primarias.

La ausencia de fórmula y de líder son elementos relevantes y complicados, pero desde los cuatro partidos rechazan que les vaya a faltar proyecto y programa electoral. Su bagaje y su día a día de trabajo en el Gobierno suponen un nutriente esencial para los contenidos que ofrecerán a los ciudadanos cuando lleguen las elecciones. No van a tirar la toalla porque las encuestas sitúen victoriosos al PP y Vox, replican cuando se les pone objeciones por ausencia de concreciones. Tampoco van a bajar los brazos hasta que lleguen las elecciones, precisan. La vicepresidenta y los otros cuatro ministros de Sumar no van a cejar en su presión para sacar adelante proyectos en los que están en negociación con la parte socialista. La prohibición del acceso de los menores de 16 años a las plataformas digitales, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en elaboración en el Ministerio de Juventud e Infancia de la ministra Sira Rego, de IU, dentro de Sumar. Una prestación mensual para la crianza, anunciada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es otro de los proyectos inalienables de los ministros de la formación, por su impacto en la erradicación de la pobreza infantil. Dentro de las discrepancias, los ministros de Sumar sí reconocen que Sánchez y sus ministros han reactivado proyectos y nuevas iniciativas relevantes socialmente. Los ministros de Sumar no tienen el menor indicio, sino todo lo contrario, de que la legislatura no vaya a llegar a término.