Dimite el director del Instituto Canario de la Vivienda tras ser procesado por delito sexual

El Gobierno de Canarias ha confirmado este viernes la dimisión del director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, tras ser procesado por un presunto delito contra la libertad sexual. Fuentes judiciales han confirmado que el auto no es firme y que ha sido recurrido por la defensa de Ortega, según ha adelantado el rotativo local Canarias Ahora. El juez ha fijado además una fianza de 125.000 euros para cubrir una posible indemnización a la denunciante si fuera condenado.

La investigación se inició en 2022 tras la denuncia de una joven de 24 años en el momento de los hechos sobre unos hechos supuestamente sucedidos en 2017 en la casa de Antonio Ortega, que en aquel momento tenía 47 años y era alcalde del municipio Vega de San Mateo (centro de Gran Canaria). El regidor, alcalde entre 2011 y 2023, había salido elegido con mayoría absoluta de su partido, la Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), una formación local que en 2023 concurrió en alianza con Coalición Canaria. Ortega perdió la alcaldía en esos comicios, tras lo cual fue rescatado en el equipo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda, Transportes y Aguas del Gobierno de Canarias por el consejero Pablo Rodríguez para dirigir el ICAVI (Instituto Canario de la Vivienda).

Según el relato de los hechos, la denunciante relató en su comparecencia inicial ante la Policía Nacional que el día de los hechos acudió durante una pausa en su jornada laboral a la casa de una vecina de Ortega. Esa persona le sugirió que acudiera al piso del alcalde, situado en la planta superior, para que este le tratara una dolencia en la muñeca, ya que, según le dijo, “era estelero”.

La mujer entró en el despacho y se sentó en una silla sin respaldo y con ruedas. Según su testimonio, después de masajearle la muñeca y el brazo, Ortega le introdujo las manos dentro del camisón y comenzó a tocarle los pechos. La joven le manifestó su incomodidad. “Tranquila, que no te voy a hacer ningún daño, pitufina”, le contestó.

La denunciante explicó que se puso muy nerviosa e intentó escapar, pero que el alcalde se lo impidió agarrándola con fuerza por los hombros para después realizarle tocamientos en otras zonas íntimas. En varias ocasiones imploró para que parara, pero Ortega prosiguió mientras le pedía que “se relajara”.

No fue hasta la entrada en el despacho del hijo menor de edad del alcalde, “que pudo ver parte de lo que estaba sucediendo” porque la puerta estaba abierta, cuando pudo “salir a gran velocidad del lugar” y refugiarse en la casa de su familiar, a quien no le comentó nada. La denuncia hace referencia a otro encuentro, una semana después, en el puesto de trabajo de la joven.