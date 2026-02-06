Sánchez reprocha al PP su reacción a la denuncia de la exconcejala de Móstoles: “Lo que dan es vergüenza por apoyar al acosador”

El PSOE ha terminado la campaña de las elecciones de Aragón como la empezó, apelando a la movilización del electorado progresista y haciendo una llamada al voto útil dirigido a los electores de los partidos a su izquierda divididos en tres candidaturas y a los votantes no ideologizados que rechazan una reedición del Gobierno de coalición entre PP y Vox. “Para aquellos que estén dudando qué hacer el domingo, si ir o no ir a votar, si votar al Partido Socialista, si votar al Partido Popular… ¡Pero si ellos mismos ya en el cierre de campaña lo están diciendo! Azcón, Alvise, Abascal y Feijóo son lo mismo, porque Vito Quiles estuvo en la lista de Alvise. Por desgracia [el PP] legitima a la ultraderecha y por eso es muy importante movilizarnos y no quedarnos en casa”, ha hecho hincapié Pedro Sánchez tras la decisión del PP de contar en el mitin de Alberto Núñez Feijóo y Jorge Azcón con Los Meconios, un grupo musical que en una fiesta de Vox en 2022 cantaba estribillos como “vamos a volver al 36”, y del agitador ultra Vito Quiles, que fue en las listas de Alvise Pérez en las últimas elecciones europeas. El presidente ha concluido su tercer acto de campaña con Pilar Alegría dando las gracias a los votantes del PSOE y “tratando de persuadir” a los indecisos: “Este es vuestro partido si queréis más derechos y menos derechas”.

Alegría, que ha empezado su intervención muy emocionada y a duras penas conteniendo las lágrimas, ha instado también a la “máxima movilización”. “Apelo a todos los votantes progresistas. En el momento en que estamos, la única papeleta capaz de frenar a las derechas y trabaje de verdad por los derechos de todos los aragoneses, esa es la del PSOE. Nadie nos podemos quedar en casa, cada voto que se quede en casa es un regalo a las derechas”, ha advertido. La candidata, que será la primera ex ministra que se examina en las urnas en el nuevo ciclo electoral, tiene en contra a las encuestas, que advierten que el PSOE podría firmar su peor resultado en Aragón (18 escaños de un Parlamento con 67 asientos), donde el PP no ha gobernado dos legislaturas consecutivas.

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, interviene durante el acto de cierre de campaña celebrado en Zaragoza este viernes. Samuel Sanchez

La información que sacude al PP después de que EL PAÍS adelantase el presunto caso de acoso a una exconcejala en Móstoles (Madrid) tapado por la dirección del partido ha sido otro de los temas centrales del cierre de campaña. Sánchez ha distinguido entre la reacción de los populares y la respuesta del PSOE a las denuncias internas que terminaron provocando la caída de un peso pesado como Francisco Salazar o el presidente de la Diputación de Lugo. Los socialistas han reforzado el canal de denuncia antiacoso tras la polémica por la tardanza de los órganos internos, que suscitó una fortísima crisis que coincidió con las elecciones extremeñas.

“Ayer, ante el estupor de todos, vimos cómo salía el alcalde de esa ciudad, Ayuso y Feijóo, y los tres mintieron porque dijeron que era un caso fabricado. Dijeron que era un caso, no era un caso de acoso sexual, era un caso de acoso laboral, como si solamente ser un acoso laboral no fuera suficiente. También se ha demostrado que el PP a nivel nacional por supuesto no abrió ningún tipo de investigación, sino que amparó precisamente lo que le decía el PP de Madrid, que era estar con el acosador y no estar con la víctima. Nosotros hemos actuado con contundencia y siempre hemos dicho que este era un mal estructural y que lo importante no es que se dieran esos casos, sino cómo se respondía a esos casos. Les vemos tratar de dar lecciones, cuando realmente lo que dan es vergüenza por apoyar al acosador”, ha afirmado el presidente del Gobierno.

Sánchez, que ha exigido la dimisión del alcalde de Móstoles y de la cúpula directiva del PP de Madrid, ha razonado que Feijóo no ha hecho nada y ha justificado la forma de llevar la crisis por Ayuso porque “no quiere que le pase lo que le pasó a Pablo Casado”, que denunció los negocios de la hermano de la presidenta madrileña en la pandemia. “Esa es la gravedad de la situación, que enfrente hay una oposición con un político que no es autónomo, mientras este partido, Pilar Alegría y que yo mismo, somos personas autónomas que gobernamos por la gente de la calle”, ha diferenciado.

El mitin de cierre de la campaña aragonesa estaba previsto para las 18.00 pero se ha retrasado casi una hora debido a que Sánchez viajaba de regreso de Andalucía, adonde ha acudido esta mañana para interesarse por los efectos de la borrasca Leonardo. Entre pegatinas con la frase “No nos van a achantar” y ediciones en papel del periódico Diario de Alegría, con el que la candidata socialista y líder territorial ha tratado de infundir un optimismo que las encuestas se empeñaban en chafar, los asistentes han amenizado la espera entre canciones por megafonía de Rosalía y Ed Sheeran. Los alrededor de mil asientos del salón del hotel Hiberus de la capital zaragozana donde se ha celebrado el acto estaban para entonces ya prácticamente ocupados, y aún quedaba gente por entrar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto de cierre de campaña de la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, celebrado en Zaragoza este viernes. Marcos Cebrián (Europa Press)

La líder territorial, que ha reivindicado al “querido” Javier Lambán, que falleció en agosto y era de los pocos barones críticos con Sánchez, y al resto de presidentes socialistas de Aragón por su legado de servicios públicos, ha acusado a Azcón de alimentar la polarización. El último ejemplo ha sido su apuesta por Los Meconios, uno de los grupos musicales de cabecera de la ultraderecha, y por Vito Quiles en el cierre de su campaña. “Hemos visto la verdadera cara de Azcón, que está tan sediento de poder que se ha bebido el veneno del odio y de la infamia de la polarización. Ha competido con Vox con el único objetivo de destruir a una adversaria política”, le ha criticado.. Tras concluir que Azcón “ha dejado de ser el presidente de todos los aragoneses” y “quiere construir Aragón desde el odio y la confrontación”, ha animado a votarla para practicar lo que Sánchez ha definido como la “política sana” basada en el diálogo y el acuerdo (en Aragón nunca ha habido mayorías absolutas. “Los aragoneses no se merecen esa forma de hacer política, a todos les ofrezco la papeleta del PSOE, que quiere lo mejor para los aragoneses”, ha sido su última apelación al voto.

El presidente del Gobierno ha rescatado además su propuesta, ya lanzada este verano durante los incendios, de un pacto de Estado contra el cambio climático. Recién llegado de Andalucía, donde ha visto los efectos de la borrasca Leonardo, Sánchez ha mandado un abrazo a los afectados por este episodio, que ha relacionado con una “crisis climática”. Así ha arrancado su intervención, en la que ha asegurado que ese pacto colocará a España “en el lado correcto de la historia”, como lo estuvo con Gaza y lo está ahora al decirle a los “tecnooligarcas” que “quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores”, en un mensaje que llega en pleno enfrentamiento con los dueños de X, Elon Musk, y Telegram, Pável Dúrov, por la pretensión del Gobierno de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.