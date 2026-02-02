¿Qué jalean, señorías?

Es imposible ponerse en el lugar de una víctima. El ser humano tiene capacidad de empatía —es lo que nos distingue de otras especies—; puede hacer cábalas sobre cómo se siente el que sufre —por un atentado, una riada, un accidente ferroviario...—, pero hay dolores inabarcables, de tal magnitud que solo quien los padece es capaz de calibrarlos en su justa medida. Una de las veces que estuvimos cerca de entender esa mezcla de tristeza e indignación que brota cuando la pérdida no tiene una lógica digerible —la de la enfermedad, por ejemplo— porque interviene la negligencia o la barbarie —y la duda de si se podía haber evitado— fue en la comisión de investigación del 11-M. La madre de uno de los asesinados en los trenes, Pilar Manjón, interrumpió su relato para preguntar: “¿De qué se reían, señorías?, ¿qué jaleaban?, ¿qué vitoreaban?”. Lo hizo justo antes de rogar: “No utilicen las víctimas con fines partidistas”.

Este lunes, durante la comparecencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación sobre la dana era imposible no recordar aquel reproche de Manjón, en el mismo escenario, el Congreso de los Diputados, tras los atentados del 11-M. En este caso, se trataba —en la teoría— de aclarar qué falló en la respuesta a una emergencia anunciada, la dana de Valencia que se cobró 230 vidas en octubre de 2024, pero se convirtió —en la práctica—, en un ejercicio de mala política, esto es, la que no busca mejorar o solucionar las deficiencias detectadas o existentes, sino explotar o defenderse de ellas en una perenne batalla de relatos que no sirve ni de consuelo, ni, desde luego, de prevención futura.

Uno puede imaginarse, pero solo eso, imaginar, qué pasa por las cabezas de los familiares de los fallecidos en la dana al contemplar semejante espectáculo: diputados del PP golpeando sus pupitres en el Congreso cual infantes en un colegio cuando su líder responde al que le pregunta con un ataque sobre un asunto totalmente ajeno a la comisión. Lo hizo Feijóo al sacar, una vez más, el comodín de ETA cuando el diputado de EH Bildu Oskar Matute le recordó que había mentido cuando dijo que Mazón le había mantenido informado “en tiempo real” de la evolución de la dana. Y toda la comparecencia —en la que se habló de los casos de corrupción que afectan a exmiembros del PSOE, de la amnistía al procés, de la regularización de inmigrantes, de RTVE o el decreto para revalorizar las pensiones— dejó como resumen un intento nada sutil de empatar en las desgracias: una dana por un Adamuz, el accidente ferroviario que se ha cobrado 46 vidas y que tendrá, también, su propia comisión de investigación.

Por si había alguna duda, concluida la intervención del líder del PP en el Congreso, dirigentes del partido vertieron en redes sociales su análisis de la comparecencia como si fuera la moviola de un partido de fútbol. “Qué rule esto de Feijóo a Rufián”, tuiteó la senadora Alicia García con un vídeo de lo que, a su juicio, había sido la mejor jugada del encuentro. “Vean el repaso”, celebraba el secretario general del PP, Miguel Tellado. “Feijóo pone a Bildu en su sitio. Feliz lunes”;“El zasca de Feijóo a Sumar”, escribió en su cuenta oficial el PP. También en las del PSOE había festejos por la intervención de su diputada en la comisión.

No cabe la equidistancia en la gestión de la dana. Hubo un presidente ausente, el popular Carlos Mazón, que desoyó las alertas y se burló, incluso, de las medidas preventivas adoptadas por instituciones dirigidas por su mismo color político. Pero sorprende, por los antecedentes, la falta de tacto, incluida la del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que tras apretar a Feijóo con preguntas pertinentes se permitió una risa intempestiva en respuesta a su cinismo. Otras cuestiones planteadas por sus señorías, como la del diputado de Sumar Alberto Ibáñez —“¿Cenó bien en Nochebuena?“— no llegaron a eso. También diputados socialistas golpearon sus escaños cuando su portavoz en la comisión, Marta Trenzano, afirmó que era “un insulto” que el líder del PP intentara establecer comparaciones sin fundamento.

El resultado final de la comparecencia de este lunes de Feijóo en el Congreso es un espectáculo obsceno, inútil para el esclarecimiento de los hechos y, probablemente, hiriente para las víctimas. La reincidencia es siempre agravante. Las comisiones de investigación se han convertido en el mejor ejemplo de las peores consecuencias de la polarización política, la que antepone el odio al que piensa diferente sobre todo lo demás, incluso cuando hay, por medio, familias rotas que esperarían de sus dirigentes algo más que un intercambio de insultos, buenas preguntas. La información es siempre la mejor defensa ante cualquier circunstancia y, en el caso de una catástrofe, la única herramienta para evitar que vuelva a repetirse. Sacar los colores a unos o a otros, aun cuando lo merezcan, no ayuda a obtenerla. Y vendrán más.