Muere el segundo joven accidentado este jueves por un alud en Cerler (Huesca)

El segundo joven que quedó atrapado este jueves tras la caída de un alud fuera de dominio esquiable en la zona del circo Cibollés, en Cerler (Huesca), ha fallecido esta madrugada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde permanecía en la UCI con hipotermia. Este joven, de 22 años y vecino de Guadalajara, se suma a otro montañero, de 25 años y vecino de Zaragoza, al que los servicios sanitarios no pudieron salvar la vida este jueves en el momento del rescate. Con este accidente en la montaña, son ya siete los fallecidos por avalanchas en el Pirineo en el último mes.

Este miércoles, el Gobierno de Aragón había hecho un llamamiento a la máxima precaución ante el peligro de aludes y desaconsejó expresamente la práctica de esquí fuera de pista y de esquí de montaña debido a que el riesgo es muy alto y puede producirse incluso con sobrecargas de baja intensidad.

La avalancha se produjo en la mañana de este jueves. El aviso a Emergencias se dio en torno a las 12.39 por parte de dos integrantes de un grupo, que alertaron de que dos de sus compañeros habían quedado sepultados. Tras la llamada se activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), así como guías caninos y otras unidades. Al parecer, las dos personas que quedaron atrapadas practicaban esquí y snowboard fuera de pista. El operativo de rescate localizó a los dos hombres atrapados en torno a las 14.00 y les practicó el protocolo de hipotermia, ya que apenas presentaban signos vitales. Uno de los dos había fallecido y el otro fue trasladado en un helicóptero medicalizado del 112 hasta el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde finalmente ha muerto.

Con los fallecidos en la avalancha de este jueves, el balance es ya de cinco aludes y siete muertos en el Pirineo aragonés en menos de un mes. El 18 enero, un montañero de Huelva perdió la vida cerca de ese lugar atrapado por una avalancha en el entorno de la estación de esquí de Cerler, fuera de pistas, en el barranco de Puimaestre, en el término municipal de Benasque.

El primer accidente de la estación invernal se produjo el pasado 29 de diciembre, y en él fallecieron tres experimentados esquiadores —un conocido pediatra y montañero de Zaragoza, su pareja, también montañera, y un montañero vasco—. Solo tres días después, el 1 de enero, otro montañero, también residente en Zaragoza aunque de origen madrileño, perdía la vida en Bielsa cuando se encontraba de excursión haciendo raquetas dispuesto a pasar la Nochevieja en un refugio. Otro alud sorprendía también, pero sin consecuencias mortales, a un grupo de cuatro excursionistas el pasado 3 de enero, que estaban haciendo raquetas en el valle de Tena. Dos mujeres quedaron atrapadas, pero afortunadamente pudieron salir ilesas.