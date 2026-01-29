Activado un operativo de rescate de desaparecidos por un alud en Cerler (Huesca)
Hasta la zona se ha desplazado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil ante la posibilidad de que dos personas hayan quedado atrapadas
El Gobierno de Aragón ha informado de la caída de un alud este jueves en Cerler, en las proximidades del Pico Cibollés, fuera del espacio esquiable. Según han informado desde la Guardia Civil de Huesca a Europa Press, el aviso se ha recibido en torno a las 12.39 horas, procedente del 112. Según fuentes del Ejecutivo aragonés, se ha activado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Benasque y de forma preventiva un helicóptero del 112 desde Zaragoza, así como dos unidades de guías caninos, ante la posibilidad de que dos personas hayan quedado atrapadas.
⚠️🏔️ Se ha producido un #ALUD en las proxmidades del Pico Cibollés, #Cerler, TM Benasque (HU).— 112 Aragón (@112Aragon) January 29, 2026
Recuerda, en caso de #emergencia: 📲1⃣1⃣2⃣ pic.twitter.com/Q8ANt16xNm
[Noticia de última hora. Habrá ampliación]
