Pirineo aragonés

Activado un operativo de rescate de desaparecidos por un alud en Cerler (Huesca)

Hasta la zona se ha desplazado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil ante la posibilidad de que dos personas hayan quedado atrapadas

El País
El País
Madrid -
El Gobierno de Aragón ha informado de la caída de un alud este jueves en Cerler, en las proximidades del Pico Cibollés, fuera del espacio esquiable. Según han informado desde la Guardia Civil de Huesca a Europa Press, el aviso se ha recibido en torno a las 12.39 horas, procedente del 112. Según fuentes del Ejecutivo aragonés, se ha activado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Benasque y de forma preventiva un helicóptero del 112 desde Zaragoza, así como dos unidades de guías caninos, ante la posibilidad de que dos personas hayan quedado atrapadas.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación]

