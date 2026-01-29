La Guardia Civil investiga si una mujer encontrada muerta en una acequia de la costa granadina ha sido víctima de la borrasca ‘Kristin’

Los familiares de una mujer, a la que habían dado por desaparecida unas horas, encontraron su cuerpo a las 21.30 de este miércoles 28 de enero, la jornada en la que la borrasca Kristin azotó con fuerza España. La mujer, de 62 años, apareció muerta en una acequia en la rambla de Hileros, en la localidad costera de Castell de Ferro (5.300 habitantes, Granada). La familia había denunciado su desaparición por la mañana en redes sociales, señalando que había quedado a las 9.15 con una amiga y que desde entonces no se volvió a tener noticias de ella.

Su cuerpo apareció la noche de este miércoles en la acequia, sin signos externos de violencia. La Guardia Civil se hizo cargo del cadáver, que luego fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Granada para su autopsia, que será la que determine las circunstancias de su muerte y si las condiciones meteorológicas tuvieron algo que ver en su fallecimiento. Hasta el momento, la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis sobre la causa de la muerte. Si fuera el caso, esta mujer, de la que no se ha hecho público el nombre, podría ser la primera víctima de la borrasca Kristin.

La costa granadina, y Castell de Ferro en concreto, fue la zona más perjudicada este miércoles por la borrasca. Vientos de hasta 100 kilómetros por hora y ramblas que transportan agua desde la montaña al mar, generalmente atravesando localidades, convirtieron sobre todo la tarde en horas en las que el peligro de desbordamiento del agua estuvo presente. Finalmente, no se produjeron mayores incidentes, pero, como ha explicado Toñi Antequera, alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, localidad ubicada al este de la costa granadina, la policía local se afanó durante toda la jornada para evitar la circulación de vehículos en la zona cercana a esa rambla de Hileros, por la peligrosidad que presentaba.

También se está investigando si el fallecimiento este miércoles de un operario cuando estaba trabajando en el nuevo barrio sevillano de Palmas Altas puede estar vinculado con el temporal, informa Eva Sáiz desde Sevilla. Al hombre le cayó una placa encima cuando estaba realizando tareas en altura, a unos seis metros, picando un pilar sin medios mecánicos, presuntamente porque las grúas no podían operar debido a las condiciones meteorológicas adversas. El accidente se produjo un poco antes de la una de la tarde, cuando en la zona soplaban rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.