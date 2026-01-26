Cerdán pide al Supremo que apremie a la UCO a entregar el informe sobre su patrimonio

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha solicitado al instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que reclame a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que encargó el pasado 20 de junio sobre su patrimonio, al considerar que sus conclusiones le permitirán combatir “la verdad oficial” que dice que se ha instalado sobre su “supuesta corrupción”.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los abogados de Cerdán denuncian que su cliente sufre una “degradación” del derecho a la presunción de inocencia porque hasta ahora todas las resoluciones judiciales e informes de la UCO le sitúan como presunto cabecilla de una trama de cobro de sobornos a cambio de obra pública, por la que también están investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Para Cerdán, se trata de señalamientos sin fundamento que asegura que quedarán desmontados una vez se presente el informe patrimonial.

Como ejemplo de esas supuestas acusaciones infundadas, la defensa recuerda que al enviarle a prisión provisional el instructor deslizó que “podría haber recibido al menos 4.500.000 euros” en presuntas mordidas, “sin más concreción”. De la misma forma, los abogados de Cerdán critican que se le identifique como dueño al 45% de Servinabar, empresa que actuaría como “pantalla para el cobro de sobornos procedentes de adjudicaciones de obra pública”. La defensa insiste en negar que sea propietario de la mercantil navarra, al tiempo que sostiene que “sí tiene actividad real y las personas que puedan haber trabajado temporalmente en ella sí han realizado las pertinentes actividades remuneradas”. “Hay nutrida prueba, incluso fotografías, de la realidad de tales trabajos”, asegura, tachando de “sorprendente” que no se haya tomado declaración a “posibles testigos” que podrían corroborarlo.