La UCO pide al Supremo rastrear las cuentas de la cooperativa que contrató a la hermana de Cerdán

El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a su salida de la prisión de Soto del Real. © Claudio Álvarez

Los agentes piden al juez autorización para indagar en un total de 23 cuentas, incluidas las de los directivos de Acciona

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga el presunto amaño de obra pública cuando Santos Cerdán era ex secretario de Organización del PSOE, que autorice el rastreo de las cuentas bancarias de la cooperativa Erkolan, que contrató a Belén Cerdán, hermana del exdiputado.

Además, los agentes han solicitado al magistrado que les permita indagar en un total de 23 productos bancarios, incluidos los de los tres ejecutivos vinculados a Acciona que están imputados por el presunto pago de mordidas para lograr las adjudicaciones del Ministerio de Transportes. En concreto, han pedido el balance detallado de los movimientos realizados “desde el 1 de enero de 2014 o su contratación” hasta ahora.

Así consta en un nuevo escrito que la UCO ha presentado esta semana ante el Supremo, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que los agentes explican que quieren seguir ahondando en los números de la corrupción después del informe que emitieron el pasado mes de noviembre, en el que desgranaban la situación de Servinabar, empresa vinculada a Joseba Antxon Alonso, amigo de Cerdán.

Según consta en la investigación, esta mercantil contrató a Belén Cerdán durante varios meses de 2020, cuando se le hicieron cinco transferencias por valor de 22.324 euros. Ya entonces los agentes sospechaban que esa cifra podría ser mayor, porque entendían que desde 2020 y hasta mediados de 2025 la hermana de Cerdán también estuvo como “administrativa” en la cooperativa Erkolan, vinculada a la presunta trama. La UCO encontró una nómina donde se reflejaba un sueldo neto de 1.800 euros mensuales.

En este nuevo escrito, la Guardia Civil recuerda que “al menos el 75,33% de los ingresos percibidos por Servinabar tienen su origen en transferencias emitidas directamente desde Acciona Construcción, desde UTEs en las que la constructora multinacional es parte o desde mercantiles vinculadas a proyectos relacionados con Acciona”.

En este sentido, los agentes apuntan que, “atendiendo a estas relaciones económicas y en pos de continuar con la trazabilidad de los fondos manejados por Servinabar con origen en Acciona”, es “imprescindible ampliar la información bancaria a nuevos intervinientes”. Se refieren, en concreto, a Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel García Alconchel, los tres ejecutivos de Acciona Construcción investigados en esta causa que ya han comparecido ante el Supremo.

367.290 euros bajo sospecha

De igual forma, la UCO explica al instructor del caso Koldo que sería pertinente “hacer extensiva dicha ampliación a la información bancaria” de Erkolan. Así, propone indagar en los movimientos realizados en una cuenta vinculada a dicha cooperativa desde el 1 de enero de 2014 hasta ahora.

En este punto, los investigadores recalcan que Servinabar “transfirió un total de 367.290,43 euros entre junio de 2020 y mayo de 2025” a Erkolan. Y, además, inciden en que dicho periodo coincide con el momento en el que estuvo contratada la hermana de Cerdán.

En el Supremo ya han recibido las peticiones de la Guardia Civil y se las han trasladado al magistrado para que decida si autoriza o no a los agentes a practicar las diligencias reclamadas.