Última hora del accidente de tren en Córdoba, y del choque de Rodalies en Barcelona | Los trabajos por el accidente en Adamuz entran en una nueva fase tras el hallazgo de los cadáveres de los 45 desaparecidos

Los trabajos en Adamuz (Córdoba) entran en una nueva fase cinco días después del accidente ferroviario, una vez que han sido localizadas las 45 víctimas mortales, cuya desaparición había sido denunciada, y cuando la Guardia Civil ha entregado el primer atestado al juzgado tras concluir la inspección de la zona. Con el hallazgo de dos cadáveres este jueves, que han aparecido debajo del tren Alvia, ya no habría ninguna persona desaparecida pendiente de localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares. La investigación sobre las causas del siniestro continúa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado a la posibilidad de que el origen esté en la infraestructura y en la vía. Mientras, en Cataluña, los trenes de Rodalies vuelven a estar operativos tras dos días de parón total del servicio. La frecuencia de paso de los trenes ha quedado recuperada en todas las líneas, excepto en la R4, donde siguen los trabajos de retirada de los vagones del tren que se accidentó el martes al anochecer en Gelida (Barcelona).

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del accidente de tren de alta velocidad en Adamuz y del descarrilamiento de Rodalies en Barcelona. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.