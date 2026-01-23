Última hora del accidente de tren en Córdoba, y del choque de Rodalies en Barcelona | Los trabajos por el accidente en Adamuz entran en una nueva fase tras el hallazgo de los cadáveres de los 45 desaparecidos
Cataluña recupera el servicio de trenes de Rodalies tras dos días de caos
Los trabajos en Adamuz (Córdoba) entran en una nueva fase cinco días después del accidente ferroviario, una vez que han sido localizadas las 45 víctimas mortales, cuya desaparición había sido denunciada, y cuando la Guardia Civil ha entregado el primer atestado al juzgado tras concluir la inspección de la zona. Con el hallazgo de dos cadáveres este jueves, que han aparecido debajo del tren Alvia, ya no habría ninguna persona desaparecida pendiente de localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares. La investigación sobre las causas del siniestro continúa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado a la posibilidad de que el origen esté en la infraestructura y en la vía. Mientras, en Cataluña, los trenes de Rodalies vuelven a estar operativos tras dos días de parón total del servicio. La frecuencia de paso de los trenes ha quedado recuperada en todas las líneas, excepto en la R4, donde siguen los trabajos de retirada de los vagones del tren que se accidentó el martes al anochecer en Gelida (Barcelona).
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del accidente de tren de alta velocidad en Adamuz y del descarrilamiento de Rodalies en Barcelona.
Las puertas mecánicas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba se abren bruscamente cada vez que alguien pasa cerca para luego cerrarse muy lentamente. En esos segundos suspendidos, los familiares de los heridos en el accidente de trenes de Adamuz, amontonados en el pasillo gris, aprovechan para espiar el interior de una sala a la que no tienen acceso. Allí dentro están sus seres queridos, pero solo dos personas pueden entrar por paciente; el resto debe esperar fuera. Lo hacen durante dos horas al día, una por la mañana y otra por la tarde. Los minutos los pasan hablando entre ellos, pero tras la puerta corredera la cosa es distinta. “Lo único que podemos hacer cuando estamos dentro es darles ánimos al oído”, cuenta uno, que asegura que están esperanzados porque su familiar avanza favorablemente.
Los trenes de Rodalies vuelven a estar operativos este viernes en Cataluña, tras dos días de parón total del servicio. La frecuencia de paso de los trenes ha quedado recuperada en todas las líneas, excepto en la R4, donde siguen los trabajos de retirada de los vagones del tren que se accidentó el martes al anochecer en Gelida (Barcelona). Renfe anunció el jueves por la noche que a lo largo de este viernes la circulación quedaría reactivada “con la mayor normalidad posible”. Los trenes vuelven a circular pero se acumulan retrasos en algunas líneas. El Govern mantiene activado un plan de despliegue de medios de transporte alternativo, como el refuerzo de la flota de autobuses con hasta un centenar de unidades. En la AP7 sigue el corte total del tráfico en sentido sur, en el tramo entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia.
La Guardia Civil ha entregado a la jueza instructora de Montoro (Córdoba) el primer informe con un adelanto de estos cuatro días de investigación que incluye las dos cajas negras de los trenes, 2.500 fotografías y vídeos en la zona del choque en las vías de Adamuz y la declaración del maquinista del Iryo que fue el primer convoy que descarriló la noche del accidente. El instituto armado ha solicitado en este primer atestado que la jueza declare secreta la causa que esclarecerá el motivo del descarrilamiento que dejó 45 víctimas mortales, según confirman fuentes de la investigación a EL PAÍS.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad de la situación ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida. En cuanto al primero, el jueves se cerró el operativo de búsqueda de víctimas, al quedar identificados los 45 fallecidos. Ahora, los trabajos se centran en la retirada de los restos de los trenes de las vías, para analizar las causas del siniestro, que cada vez más apuntan a un fallo de la vía. En Cataluña, la red de Rodalies ha reanudado el servicio esta mañana, con algunos retrasos, después de que los maquinistas, que el jueves se negaron a trabajar aduciendo que no estaba garantizada la seguridad. Tras acompañar a los técnicos en una nueva revisión, esta mañana sí han reanudado el trabajo.
