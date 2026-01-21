Ábalos pierde su pulso judicial con el denunciante del ‘caso Koldo’ por su derecho al honor
El exministro reclamaba 70.000 euros por la publicación de un libro titulado ‘El virus socialista de Ábalos’
La Audiencia Provincial de Madrid ha zanjado definitivamente la disputa que enfrentaba al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a Ramiro Grau, un abogado que consta como el primer denunciante del caso Koldo. El ex secretario de Organización del PSOE le reclamaba 70.000 euros al considerar que había vulnerado su honor por la publicación de un libro ―‘El virus socialista de Ábalos’― y por las declaraciones que había hecho en las entrevistas concedidas en prensa a raíz de dicha publicación.
El exdirigente socialista presentó una demanda contra Grau indicando que, aunque como “persona pública por los altos cargos de representación política que ha ostentado”, asumía “la crítica por dura y áspera” por su “actividad política”, eso no podía justificar “las falsas acusaciones de conductas delictivas, los insultos, las insidias y expresiones peyorativas”.
El Juzgado de Primera Instancia Número 35 de Madrid dio la razón a Grau, desestimando la demanda de Ábalos al considerar que en este caso debía prevalecer la libertad de expresión. La sentencia señaló que los hechos denunciados se traducían en “una crispación política inusitada instaurada por el ‘jarabe democrático’ en el que los cruces y reproches de los representantes del Estado entre sí producen un hartazgo en la ciudadanía palpable en gran medida”.
Tras este primer revés judicial, Ábalos recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado octubre volvió a rechazar sus pretensiones al estimar igualmente que los escritos y comentarios de Grau están amparados por la libertad de expresión “sin superar el límite de lo tolerable”. La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, descartó que los escritos y comentarios de Grau “estuvieran preordenados para ultrajar gratuitamente el honor del demandante”, después de analizar algunas de las expresiones que Ábalos censuró en su demanda, tales como “maestro ciruela”, “socialistos” o “macho ibérico”.
Una reciente resolución de la Audiencia Provincial señala que la sentencia contra Ábalos ya es firme, lo que pone fin a su periplo judicial contra Grau. Cabe recordar que fue este abogado quien en 2021 presentó una denuncia contra Ábalos ante el Supremo que inicialmente se archivó pero que el alto tribunal reabrió en 2024 tras recibir los indicios acumulados por la Audiencia Nacional contra el exministro en el marco del denominado caso Koldo. Ahora, el que fuera número tres del PSOE se enfrenta a hasta 30 años de cárcel en el primer juicio por esa causa.
