El PSOE aventaja al PP en 8,7 puntos tras los malos resultados en Extremadura, según el barómetro del CIS

El PSOE sería el partido más votado si hoy se celebraran elecciones generales, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes. Los socialistas obtendrían un 31,7% de los votos y se situarían a 8,7 puntos del PP, que quedaría en segundo lugar con 23%, 0,6 puntos más que en diciembre.

En tercer lugar, se sitúa Vox, que obtiene el 17,7%, 0,1 puntos más que en diciembre. Les sigue Sumar (7,2%) y Podemos (3,5). El partido del eurodiputado Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF), obtendría el 1,8% de los votos en unos hipotéticos comicios.

El primer barómetro del año del CIS se realizó durante los primeros días de enero, en esas jornadas, la información sobre Venezuela copaba las portadas de los medios de comunicación después de que el 3 de enero Estados Unidos atacara Venezuela y capturara al presidente Nicolás Maduro para juzgarlo por narcoterrorismo y corrupción. En el ámbito nacional se debatía estos días el nuevo modelo de financiación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, mantuvieron un encuentro en La Moncloa en el que alcanzaron un acuerdo en este ámbito. También durante esas jornadas se conocieron los mensajes enviados por Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón durante la tarde de la dana que asoló numerosas localidades de Valencia el 29 de octubre de 2024.

Los principales problemas que existen en España son la vivienda, la crisis económica y el Gobierno y/o partidos concretos. El más citado es la vivienda, nombrada como primer problema por el 42,6% de los encuestados. Sin embargo, preguntados por los problemas que más afectan personalmente, la vivienda queda en un segundo lugar y se sitúa en primera posición la crisis económica. En tercera posición se coloca la situación de la sanidad, citada por el 21,7%.

El instituto dirigido por José Félix Tezanos pregunta por las preferencias de los ciudadanos para el Gobierno. De los españoles que dan un nombre como respuesta, Pedro Sánchez es el preferido, lo cita el 24,5% de los encuestados. Le siguen el presidente de Vox, Santiago Abascal, preferido para el 10,4% de los ciudadanos, y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, nombrado por el 9,7%. Sin embargo, la mayoría de quienes responden al CIS (26%) afirma que no quiere a ninguno de los líderes políticos actuales en La Moncloa.

El 46,2% de los españoles dice que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no le despierta ninguna confianza, el 24% afirma que le inspira poca confianza. En cambio, Sánchez da “bastante confianza” al 21,6% de los ciudadanos y “mucha confianza” al 7,1%. Tampoco despierta mucha confianza el líder del PP: solo el 3,2% de los españoles dice que Alberto Núñez Feijóo le inspira mucha confianza, “bastante” para el 13,4%. La mayoría de los españoles tampoco confía en Feijóo, el 35,9% dice que el líder de la oposición le despierta poca confianza y el 45,9% “ninguna”.

Valoración de líderes y ministros: solo aprueba Carlos Cuerpo

El barómetro de enero pregunta a los ciudadanos por el grado de conocimiento y la valoración de los principales líderes políticos, como es habitual, pero también incorpora preguntas sobre los miembros del Gobierno. Así, la inmensa mayoría de los ciudadanos dice conocer a los líderes del PSOE, PP, Sumar y Vox, pero ninguno obtiene un aprobado. Quien más nota consigue es Pedro Sánchez, a quien dan un 4,13 sobre 10, seguido de Yolanda Díaz, que roza el 4 (3,94), Feijóo (3,54) y en cuarta posición se sitúa Santiago Abascal, que recibe un 3,01.

Respecto a los ministros del Gobierno, las ministras menos conocidas son la titular de Educación, Milagros Tolón, nombrada el 22 de diciembre en sustitución de Pilar Alegría, que solo la conoce el 14,7% de los ciudadanos; y la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, desconocida para el 80,7% de los españoles.

De todos los miembros del Consejo de Ministros, el más valorado es el titular de Economía, Carlos Cuerpo, que recibe de media un 5,27 sobre 10. Es el único ministro que aprueba. En segundo lugar, se sitúa la ministra de Defensa, Margarita Robles, con un 4,82 y en tercera posición está Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, a quien los españoles dan un 4,81.

Intervención militar en Venezuela

La primera encuesta del CIS del año, realizada entre el 5 y el 10 de enero pregunta por los hechos sucedidos en Venezuela días antes del inicio del trabajo de campo. Solo el 13,6% de los españoles considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, actuó bien al intervenir militarmente en Venezuela y capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa frente al 50,3% que cree que Trump no actuó correctamente. Además, siete de cada 10 españoles afirma que con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Estados Unidos ha vulnerado la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, y casi la mitad de los ciudadanos (48,5%) dice que, tras conocer la intervención militar en Venezuela, lo primero que sintió fue preocupación. El 21,3% dice que sintió alegría y el 17,2%, preocupación.