Internet y las redes sociales es lo que más influye en las opiniones políticas, según el CIS

A los españoles les interesa la política, al menos más que hace un año. Según la última encuesta sobre tendencias sociales, publicada este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 57,6% de los ciudadanos muestra mucho o bastante interés por las cuestiones políticas —1,6 puntos más que en la encuesta de 2024— frente a un 20,6% que dice que le despierta un interés mínimo. Internet y las redes sociales es lo que más ha influido en las decisiones y opiniones políticas en los últimos dos años para el 30,4% de los españoles. En segundo lugar, aparece la televisión, decisiva para el 28,8%, y el 23,6% de los encuestados indica que decide manifestar una u otra opinión o ir o no a votar según lo que diga o haga un determinado candidato político.

El 68,6% de los encuestados se muestra de acuerdo con que el Estado intervenga en la economía, frente a un 24,3% que se niega a ello. La mayor parte (79,1%) de quienes apuestan por una intervención consideran que el Estado “solo debe intervenir en determinados sectores de interés público y fijando orientaciones generales”, pero el 17,9% afirma que el Estado debe dirigir y planificar “toda la actividad económica”.

Respecto a la confianza que despiertan las organizaciones políticas y las instituciones, la Constitución de 1978 es lo que más confianza despierta en los españoles —el 14,1% dice tener “máxima confianza” en la Ley Fundamental— frente a los partidos políticos, que es lo que, de media, más citan los encuestados como institución u organismo que le da menos confianza. Los ciudadanos confían más en las organizaciones empresariales —con un 4,62 sobre 10 de media— que en el Gobierno, a quien ponen un 3,84. Hay un 41,1% de los ciudadanos que dice tener “mínima confianza” en el actual Gobierno de España. Ese parecer sobre el Ejecutivo no ha cambiado en los últimos cinco años para el 48% de los encuestados y el 37,4% dice en el próximo lustro, su confianza en el Consejo de Ministros irá a menos. La opinión sobre los partidos políticos también empeorará de aquí a 2030, según el CIS, que coloca la confianza en la Justicia en un 4,9 sobre 10.

Los principales problemas del mundo en los próximos 10 años serán, según los encuestados, las guerras y el hambre, seguidos de la pobreza, la falta de trabajo y el cambio climático. En este sentido, la encuesta muestra una que los españoles creen que en la próxima década, las desigualdades entre países ricos y pobres serán mayores que ahora (64,4%), que habrá más guerras (49,8%), que habrá más personas que emigren de los países pobres a los ricos (69,2%).

La mayoría de los cambios, a peor

En la próxima década habrá cambios sociales y económicos en la sociedad —muchos o bastantes, según el 69% de los encuestados— y un mayor número de personas cree que serán a peor: el 39,6% dice que serán positivos o muy positivos y el 40,9 que esos cambios, en su conjunto serán negativos o muy negativos. Los encuestados responden que habrá muchos cambios en robots industriales, en biotecnología, en nuevas fuentes de energía, en ordenadores, en ingeniería genética, en nuevas tecnologías del ocio, en tecnologías del hogar, en transportes y en inteligencia artificial y que esos cambios tendrán efectos en las empresas.

Concretamente, el CIS pregunta a los ciudadanos si consideran que aumentará el número de robots y sistemas automáticos de trabajo en las empresas. Ocho de cada 10 responden afirmativamente. “¿Y cree usted que dentro de 10 años, la utilización de robots y sistemas automáticos de trabajo van a aumentar el paro, van a crear más puestos de trabajo o cree que no tendrán influencia en el empleo?”, pregunta el instituto. El 55,1% apuesta por una mayor tasa de paro, frente a un 25,8% que dice que no influirá y un 12% que indica que será positivo para la creación de puestos de trabajo.

Los ciudadanos se muestran pesimistas. Esperan que en la próxima década haya un mayor deterioro del medio ambiente, más muertes por cáncer, más epidemias graves como la de la covid-19, más desastres naturales y más racismo y xenofobia. Por otro lado, según la encuesta, la sociedad se encamina hacia la soledad. El 79,4% de los ciudadanos dice que en 2035 habrá más soledad o aislamiento que en la actualidad y que en la próxima década habrá menos lazos familiares y más separaciones y divorcios. También auguran menos nacimientos y menos cuidados familiares a los mayores. Frente a esa perspectiva negativa hay algo que creen que va a mejorar: el interés creciente en el cuidado personal y la salud, que será mayor según el 71,5% de los españoles.