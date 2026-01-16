El PP rechaza el modelo de financiación: promete derogarlo pero no descarta que algunos barones se acojan a él si se aprueba

Entre los propósitos de Alberto Núñez Feijóo si es elegido presidente del Gobierno está el de ofrecer un sistema de financiación autonómica que contente a todas las comunidades. El PP desdeña a bombo y platillo la propuesta “insolidaria” ofrecida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha echado a andar solo con el apoyo de Cataluña y que el ministerio quiere tener aprobada para finales de este 2026. En el caso de que el modelo entrara en vigor tras el acuerdo con los socios de investidura, el Partido Popular asegura que derogará la futura ley y la sustituirá por una nueva en menos de un año desde que Feijóo se sentase en La Moncloa. Pero, ¿cuál es su esquema alternativo? ¿Tienen redactado ya un texto con puntos y comas? ¿Cómo aunar las demandas de sus 12 autonomías? Mientras ese documento ve la luz, en Génova reconocen el reto de responder a las distintas demandas de los territorios. Y además asumen que no pueden garantizar que sus barones no se acojan voluntariamente al planteamiento de Montero en el supuesto de que este llegue al BOE.

En medio de la precampaña de las elecciones de Aragón, Feijóo volverá a reunir el próximo domingo a sus barones en otra cumbre extraordinaria convocada en Zaragoza. Allí escenificarán nuevamente un frente común contra las “cesiones” en materia de financiación del Gobierno a los independentistas. En septiembre de 2024, el líder del PP ya celebró un acto muy similar, pero en Madrid, en el Palacio de los Duques de Pastrana, con una foto de familia del jefe de la oposición junto con sus presidentes autonómicos que parecía emular la fachada de La Moncloa.

De aquel cónclave salió el documento España somos todos, que ya enviaron desde el PP a Montero y que incluía entre otros postulados la censura de la “bilateralidad tramposa” del Gobierno con Cataluña —días después del pacto de PSC y Esquerra para la investidura de Salvador Illa—. El texto también exigía un fondo con más dinero hasta que se redactase una nueva financiación y recogía varios puntos centrados en la toma de decisiones económicas en foros multilaterales frente al pacto “egoísta” catalán y exigía que “ninguna comunidad del actual sistema de régimen común” se saliera del mismo.

Año y medio después, Montero ha puesto sobre la mesa un nuevo sistema de financiación tras un nuevo acuerdo con ERC. “El consenso alcanzado por todas las comunidades, salvo una, es revelador”, expresó Feijóo este jueves en redes sociales. “Han dicho de forma unánime que un condenado por malversación no puede ser el arquitecto del nuevo modelo de financiación autonómica”, añadió.

En la propuesta de Hacienda, que supondría 21.000 millones adicionales para todas las comunidades, Cataluña sigue en el régimen común y está entre las más beneficiadas. También salen mejor paradas Andalucía, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, del PP. Y se reduce la brecha en la financiación per cápita a la mitad, de los 1.500 euros actuales a 700 euros.

¿Qué propone Feijóo? Según las pinceladas que ofrecen fuentes de Génova, el documento que se presentará el próximo domingo en Zaragoza tendrá un planteamiento genérico en el que se “actualizarán” los principios ya suscritos en septiembre de 2024, en el que se defendió la “igualdad” de todas las comunidades, aunque sin cálculos numéricos. La ejecutiva popular alega que solo el Gobierno cuenta con los datos económicos reales para poder diseñar las ecuaciones.

En el entorno del líder del PP asumen también la dificultad de tener que diseñar un sistema que incorpore las demandas de todos sus barones, distintas según las necesidades de cada comunidad. “Será un modelo basado en que todos ganen mucho y todos pierdan algo”, aseguran.

Entretanto, la ministra Montero presiona al PP al recordar, este miércoles durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que las comunidades podrán acogerse o no voluntariamente al nuevo sistema de financiación propuesto. Siempre y cuando se cumpliese el difícil escenario de que recibiera el visto bueno del Congreso, como tarde a final de este año según el calendario de Hacienda.

Entonces, si el modelo entra en vigor, los barones tendrán que tomar la decisión de mantenerse en el modelo actual o acogerse al nuevo. Este miércoles, los consejeros de Hacienda del PP preguntados concretamente sobre esta cuestión dieron evasivas para no tener que posicionarse expresamente. Pero tampoco lo hace Génova. Como hicieran los consejeros, fuentes del gabinete de Feijóo apuntan a que es poco plausible que llegue a término. “De momento el foco está en que no se puede aprobar”, sentencian.