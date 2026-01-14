Los gobiernos del PP reiteran su rechazo al sistema de financiación porque “golpea los principios de igualdad y solidaridad”

Esta vez, ni se levantaron de la mesa en medio de la reunión ni comparecieron todos en bloque agrupados en la escalera del Ministerio de Hacienda tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Pero los consejeros del Partido Popular sí volvieron a rechazar este miércoles el sistema de financiación autonómica propuesto por la ministra María Jesús Montero al considerar que “golpea los principios de igualdad y solidaridad” tras un “acuerdo político” con Esquerra y por una ordinalidad que, sostienen, premia a Cataluña. Sin embargo, como ocurrió también durante la cita sobre la condonación de la deuda, los dirigentes del PP han evitado pronunciarse expresamente sobre si, en el hipotético caso de ser aprobado, se adherirían o no voluntariamente al modelo prometido, como les ha ofrecido Montero. Los representantes de las comunidades gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha, han mostrado su descontento con el plan, en particular la segunda, muy crítica.

La reunión del CPFF arrancó este miércoles a las 10.30 y se alargó hasta las 14.00 horas. En el encuentro, Montero planteó un modelo avanzado ya el viernes y ante el que solo Cataluña está a favor. Al término de la cita, los consejeros del PP volvieron a arremeter contra el sistema presentado tanto por las formas como por el fondo. Y se quejaron por la falta de información ofrecida durante la reunión, que tacharon de “decepcionante”.

“Se nos ha presentado una corrupción del Estado”, ha señalado la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert. “Ha durado nada más y menos que cuatro horas para un power point”, ha ironizado el titular del ramo de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín. “Nos oponemos y hemos ofrecido a elaborar un modelo entre todos”, ha añadido Miguel Corgos, de la Xunta de Galicia. “No es que salgamos perdiendo nosotros, salimos perdiendo todos”, ha remachado Elena Manzano, de Extremadura. “Nos hemos enterado por la prensa. Hemos venido al CPFF y tenemos lo mismo”, ha abundado Matilde Asian, consejera de Hacienda del PP de Canarias (que cogobierna con Coalición Canaria).

Montero informó este miércoles a las comunidades que podrán adherirse voluntariamente al nuevo modelo o mantenerse en el antiguo si es que la nueva norma consigue aprobarse. “Quien quiera adherirse lo hace, y, si no, que no se adhiera”, ha retado Montero a las comunidades del PP en rueda de prensa.

Frente a esa dicotomía, la mayoría de consejeros del PP ha evitado pronunciarse ex profeso sobre si se acogerían o no al nuevo esquema. Ni el consejero de la Región de Murcia, ni el de Galicia ni la de Extremadura, que han sido cuestionados sobre el asunto, han respondido expresamente. En su lugar, han pasado de puntillas y han apuntado a que aún queda tiempo para que sea una realidad, si es que llega a serlo.

“Esto tiene que ir a las Cortes y, después, a una serie de comisiones... y ahí ya lo veríamos”, ha dicho el gallego Corgos. “Es bastante improbable de que se apruebe y, por eso, es el momento de que vayamos a la casilla de salida”, ha expresado el murciano Marín.

El PP trabaja en paralelo su propio modelo de financiación, que presentará el domingo Alberto Núñez Feijóo junto a sus barones en Zaragoza. Aunque todo apunta, según las fuentes consultadas, que lo que se hará público será una mera declaración de principios y no tanto un sistema pautado con cálculo concretos. En cualquier caso, aunque Génova carga contra la ordinalidad establecida por Hacienda en su sistema, sí asumen que es necesaria pero con una ponderación distinta a la de Montero. “[Hace falta un] equilibrio para que el que más aporta no quede por debajo”, aseguran en esa línea fuentes de la dirección del Partido Popular.

La ordinalidad implica que si una comunidad es la que más aporta al sistema, debería ocupar la misma posición en cuanto a recursos recibidos. Cataluña, aportadora neta junto a Madrid y Baleares, recibía una financiación por habitante en torno a la media. Ahora se ha garantizado que, al menos en el arranque del nuevo esquema, sea la tercera autonomía que más aporte y también la tercera que más reciba, pero esta correspondencia no se aplicará a las demás. En este punto es el que no coincide Feijóo.

Comunidades del PSOE

Por parte del PSOE, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, del PSOE, tampoco ha sido benévolo con la propuesta, que ha tildado de “chantaje”. “No deberíamos estar sujetos a los chantajes, y desde luego, si esa es la vía, a lo mejor aparte de la vía política, habrá que utilizar la judicial”, ha sostenido al salir de la cita.

Sobre la voluntariedad en la adhesión al modelo que ha anunciado Montero, Ruiz Molina ha insistido en que la reforma es fruto de un “chantaje” de Cataluña al Gobierno central: “Me parece lo peor que podría haber escuchado en la reunión de hoy”. Asturias no ha comparecido después de la reunión. Sí lo ha hecho a su llegada. “No nos gusta que nos pida que nos adhiramos a un contrato suscrito previamente”, ha asegurado Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado de Asturias.