Koldo García niega la versión de Aldama y rechaza los delitos en el caso de las mascarillas

Koldo García, exasesor del exdirigente socialista José Luis Ábalos, ha negado que estuviese implicado y cometiese algún delito en una supuesta trama de cobro de mordidas en el seno del Ministerio de Transportes a cambio de adjudicaciones de contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de covid. La abogada de Koldo García, Letizia de la Hoz, ha presentado este viernes en el Tribunal Supremo el escrito de defensa de su cliente, que está previsto que sea juzgado en los próximos meses por esta parte de las pesquisas. La versión del estrecho colaborador de Ábalos contradice la del comisionista Víctor de Aldama, que este jueves admitió los delitos en busca de una rebaja de penas.

Koldo García se encuentra actualmente en prisión provisional, junto al exresponsable de Transportes. La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado que se condene al exasesor ministerial a 19 años y medio de prisión por conchabarse con Ábalos y Aldama para urdir una red de influencias que otorgara al empresario un “acceso preferente” a la Administración y por favorecer sus intereses y los de las compañías que representaba. Para el exdiputado del PSOE, el ministerio público pide 24 años de cárcel; y para el comisionista, solo siete años al aplicarle el atenuante de confesión (aunque Víctor de Aldama planteó este jueves que se reduzca aún más esa solicitud de reclusión).

En el documento remitido ahora por la defensa de Koldo García, de 132 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la letrada pide que se citen como testigos al juicio a, entre otros, Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior; Francina Armengol, expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso; a Salvador Illa, exministro de Sanidad y actual president de Cataluña; y a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif.

