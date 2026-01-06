San Sebastián derriba un complejo de ocio en desuso para crear un polo biotecnológico único en España

San Sebastián no sabía qué hacer con el fallido centro de ocio abierto en 1998 en Illunbe, junto a la actual plaza de toros. Allí se instalaron negocios de ocio (discotecas, una sala de juegos, bares, cines y restaurantes) que fueron languideciendo hasta desaparecer en poco más de una década. Se ideó instalar un gran centro comercial, pero aquello también fracasó. Desde 2012, Illunbe ha sido un fantasma arquitectónico al que las autoridades no han sabido darle una salida productiva y atractiva para la ciudad. Estaba tocada por un mal fario. Hoy es un terreno repleto de excavadoras. Todo el complejo ya se ha derribado y la parcela se transformará en un novedoso polo de innovación biotecnológica que estará operativo a mediados de 2027 y plenamente desarrollado un año después. “En poco tiempo, Illunbe va a ser un espacio moderno y funcional donde van a operar compañías de innovación biotecnológicas, de inteligencia artificial, tecnología cuántica y de servicios avanzados”, explica Javier García Cogorro, presidente de Viralgen y uno de los promotores, junto al gestor inmobiliario Quercus Investments, del proyecto Sokai Hub Gipuzkoa que han lanzado en San Sebastián.

En Ilunbe (en las afueras de la capital, cerca del campo de fútbol de Anoeta y pegado a la plaza de toros) se va a dedicar una parcela de 64.000 metros cuadrados a la construcción de un centro de innovación con laboratorios de buenas prácticas de fabricación (GMP, en sus siglas en inglés), oficinas, zonas de coworking, residencias de talento y espacios para conferencias, todo pensado para albergar empresas biotecnológicas y farmacéuticas. “El objetivo es crear el principal ecosistema life science del norte de España, atrayendo tanto startups como grandes compañías del sector biotecnológico”, explica García Cogorro. Las obras ya han comenzado y los promotores, en plena fase de comercialización, ya han conseguido cerrar varios contratos con compañías. La inversión privada rondará los 100 millones de euros, de los que el 90% corresponderán a la sede de San Sebastián, y el resto a unas operaciones similares a menor escala que tienen previsto llevar a cabo en Madrid y en Granada.

La operación se gestó en enero de 2024. Los impulsores (la sociedad de capital riesgo Columbus Venture Partners liderado por García Cogorro y Quercus Investments) convencieron al Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa y Parke (la red de parques tecnológicos de Euskadi) de las ventajas de crear en Illunbe, cerca del área tecnológica de Miramón, un complejo destinado a alojar empresas de alto valor en el campo de la innovación: “Gipuzkoa, y especialmente San Sebastián, es el territorio donde más está creciendo la I+D en España, existe una cultura de colaboración público-privada, tiene una red de parques tecnológicos muy bien conectada con las universidades y una posición geoestratégica envidiable para atraer talento internacional por su cercanía con Francia. Se daban todas las condiciones; solo faltaba encontrar un espacio. Illunbe es un enclave perfecto para este plan”, señala el responsable de Columbus.

Las viejas discotecas, bares y restaurantes del antiguo centro de ocio ya han sido demolidas. Parke adquirió la parcela por 9,5 millones al Ayuntamiento donostiarra. Sokai Hub Gipuzkoa compró ese terreno en febrero de 2025 y en solo 15 días ya habían conseguido la licencia de obras. La apertura de este centro de innovación ayudará a expandir el parque tecnológico de Miramón, que actualmente tiene “un grado de saturación del 96%”, señala Pelayo Muñoz, director general de Quercus. Y añade: “Los hitos ya están marcados. En el primer trimestre de 2027 estará finalizado el edificio, aunque solo se habrá ocupado una superficie de unos 26.000 metros cuadrados. Ya hay empresas comprometidas. El proyecto estará a pleno rendimiento desde mediados de 2028”. En 2027 podrían estar trabajando dos o tres firmas tecnológicas y un año después habría opción de lleghar a las ocho compañías, en función de las necesidades de espacio que requieran estas, según los cálculos de Sokai.

La asistencia de las instituciones públicas ha sido clave, apuntan los responsables de Columbus y Quercus, para lanzar el polo biotecnológico en Illunbe. El diputado de Promoción Pública, Unai Andueza, apunta que su departamento “siempre ha tenido clara la apuesta selectiva por apoyar a sectores del conocimiento que son diferenciales” y, en esa línea, cita “cuatro nichos quirúrgicos” sobre los que pivota el desarrollo económico y tecnológico de Gipuzkoa: la ciberseguridad industrial, la movilidad inteligente y sostenible, la cuántica y las biociencias. “Tenemos las condiciones perfectas para destacar en estos ámbitos, por eso son bienvenidas iniciativas privadas como la que se va a implantar en Illunbe”, remarca el diputado. García Cogorro también destaca “las ventajas e incentivos que reciben las empresas para desarrollar su actividad en Gipuzkoa, los beneficios fiscales que ofrece por atraer talento y las ayudas públicas a las inversiones en I+D”.

Desde la izquierda, Pelayo Muñoz, director general de Quercus; Unai Andueza, diputado de Promoción Económica de Gipuzkoa, y Javier García Cogorro, socio fundador de Columbus. Javier Hernández

“Nuestro objetivo no es llenar un edificio para hacer negocio”, apostilla García Cogorro: “Vamos a traer los inquilinos adecuados, empresas consolidadas, otras en lanzamiento, para que puedan desarrollar su proyecto tecnológico-empresarial en el entorno más adecuado. Habrá compañías que están iniciándose en el ámbito de la biofarmacéutica, en el mundo del control de calidad o en el desarrollo de fármacos. Sokai tendrá una orientación industrial, no será solamente un laboratorio. Necesitamos empresas que no se queden solamente en la incubación para que un gigante las compre y las lleve a otro sitio. Van a trabajar en un hub (polo tecnológico) atractivo y querrán quedarse aquí porque encontrarán una ventaja competitiva para desarrollar su proyecto. El arraigo es importante”.