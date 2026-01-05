Ir al contenido
La cabalgata de Alcoi, la más antigua de España, resiste frente a la borrasca ‘Francis’

Los Reyes Magos mantienen su recorrido por la ciudad alicantina, con apenas cambios puntuales en la programación debidos a la lluvia prevista por la Aemet

Rafa Burgos
Rafa Burgos
Alicante -
El interior norte de la provincia de Alicante está pintado de amarillo en el mapa de alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por posibles nevadas que dejarán unos dos centímetros de manto blanco en las calles. Municipios del entorno, como Villena o Banyeres de Mariola, han suspendido sus actos de Reyes Magos o han variado su recorrido para adaptarlo a localizaciones de interior. Sin embargo, la cabalgata más antigua de España, la de Alcoi (61.613 habitantes), resiste los embates de la borrasca Francis y mantendrá bajo la fina lluvia y el intenso frío previstos una tradición que está documenta desde, al menos, 1866.

El Ayuntamiento, presidido por el alcalde Toni Francés (PSPV), decidió el domingo mantener todos los actos relacionados con la Cabalgata, que tendrá lugar este lunes a partir de las 18 horas. En ese momento, según apuntan las previsiones tanto de la Aemet como del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), caerá una lluvia floja o moderada, que tan solo condicionará alguno de los planes programados para recibir a los Magos de Oriente, como el pasacalles de las bandas musicales o el espectáculo piromusical de la Adoración al Niño Jesús. El resto del recorrido se mantiene, ya que Francis, la borrasca que azota la Península, no amenaza con nieve hasta las 22 horas, cuando la comitiva ya habrá concluido su paseo por las calles alcoyanas. Las montañas que circundan la ciudad natal del cantante Camilo Sesto, en cambio, recibirán con toda probabilidad una buena cantidad de nieve, por lo que el Gobierno municipal pide máxima prudencia a quienes tengan que desplazarse por carretera hasta el centro urbano.

La cabalgata del municipio alicantino de montaña ya fue registrada por el Diario de Alcoy en 1866, aunque la tradición que continúa hasta la actualidad comenzó en 1885, lo que la convertiría, según los alcoyanos, en la más antigua de España y, probablemente, del mundo. Melchor, Baltasar (en Alcoi, el rey negro siempre ocupa el lugar central del trío) y Gaspar parten desde el IES Padre Vitoria, recorren a lomos de camellos el centro del casco urbano, protagonizan en la Plaza de España, junto al Ayuntamiento, el espectáculo de la Adoración, con castillo de fuegos artificiales y la música de El Mesías de Händel, y finalizan su itinerario en la Avenida del País Valencià. Como elemento más característico, los pajes reales entregan a los niños sus regalos por los balcones, para lo que utilizan escaleras. Es la última parte de una trilogía que comienza con el desfile de Les Pastoretes, en el que los pequeños alcoyanos recorren la ciudad vestidos de pastores, y continúa con el Bando Real, celebrado este domingo, en el que un emisario real anuncia la llegada de los Magos acompañado con pajes que transportan los buzones para las cartas con las peticiones de los más pequeños a lomos de burros.

En el comunicado emitido por el consistorio alcoyano, se advierte de que la amenaza de Francis tan solo ha obligado a agilizar el recorrido de Sus Majestades. Los tres séquitos no descansarán a mitad de trayecto, como suele ser habitual, y los pajes no escalarán por los balcones, sino que entregarán los paquetes de regalos en el interior de los edificios. Además, pide “a las familias que protejan al máximo los paquetes, introduciéndolos dentro de otra caja antes de envolverlos en el papel de estraza y precintándolos por encima con cinta aislante para evitar que sufran daños”. Sí ha quedado anulado el campamento real en el Preventorio, un acto que no pertenece a la tradición centenaria y que organiza la Asociación Cultural Samaritas en un hospital abierto en plena montaña en 1955 para tratar enfermedades infantiles como la tuberculosis.

La Cabalgata de Reyes Magos de Alcoi está declarada fiesta de Interés Turístico Nacional y congrega a “alrededor de mil participantes, entre pajes, grupos, comparsas y colaboradores directamente implicados en el desfile”, explican fuentes municipales. Su principal elemento distintivo es que “se realiza según la tradición” inaugurada en el siglo XIX, “sin patrocinios publicitarios ni elementos modernos de ningún tipo”, continúan las mismas fuentes.

Sobre la firma

Rafa Burgos
Rafa Burgos
Corresponsal de EL PAÍS en Alicante desde 2018. Desde 1997 ha trabajado como crítico de cine y redactor en diferentes medios, como El Mundo o la Agencia EFE. Ha impartido charlas y cursos en la Universidad de Alicante y en la Miguel Hernández de Elche. Coautor del libro 'La feria abandonada', del dibujante Pablo Auladell.
