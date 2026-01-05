La masa de aire ártico deja mínimas de hasta –7 en el norte de la Comunidad Valenciana
En Castellfort (Castellón) se han registrado las temperaturas más bajas
La masa de aire ártico que ha comenzado a penetrar por el norte de la Comunitat Valenciana ha dejado ya temperaturas muy frías en el interior norte de la provincia de Castellón, que han llegado a los 7,1 grados bajo cero en Castellfort. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también se han registrado -6, grados en Fredes, -5,3 en Vilafranca y -5,1 grados en Morella.
Además, ha caído una ligera nevada en el interior de Castellón que apenas ha cubierto el suelo, pero, con estas temperaturas tan bajas el peligro son las placas de hielo que se puedan formar. Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pide mucha precaución en carretera en el interior de Castellón.
La Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha informado asimismo de que la masa de aire frío va entrando por el norte y a la Tinença de Benifassà y el termómetro registra -7 grados en Coratxà y las sensaciones llegan -16 grados.
De momento, señala, nieva débilmente en poblaciones del Alt Maestrat como la Serratella y Benafigos a partir de unos 450 metros. A las 9 de la mañana de lunes la cota es de solo 150 metros en el Baix Maestrat y sigue por encima de 1.000 en el sur añade Avamet. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Generalitat ha establecido la situación cero del Procedimiento de Actuación e Nevadas en las comarcas de Els Ports y Alt Maestrat de Castellón ante la previsión de nevadas. Lluvias débiles en Valencia y Alicante. Aemet ha informado asimismo de que el cielo está cubierto, con precipitaciones débiles en Valencia y Alicante, muy dispersas por zonas de Castellón y la cota de nieve sigue alta en Valencia y Alicante, por lo que las precipitaciones en estas provincias ahora son de lluvia. Aemet señala que la cota de nieve irá bajando y la mayor probabilidad de nieve en el interior de Valencia e interior norte de Alicante se producirá en la segunda mitad del día y durante la próxima madrugada. La cota de nieve irá bajando de norte a sur y esta tarde-noche y la próxima madrugada puede nevar en el interior de Valencia e interior norte de Alicante. Con cielo despejado, viento en general flojo y la masa de aire ártico invadiendo todo el territorio, las dos próximas madrugadas van a ser muy frías, con heladas cerca del litoral.
Precaución en las carreteras
Aemet insiste en pedir mucha precaución los próximos días en carreteras, sobre todo mañana en el interior de Valencia e interior norte de Alicante, donde puede nevar esta noche y la nieve se puede helar o se pueden formar placas de hielo que hagan peligrosa la conducción.
Respecto a la situación actual de las carreteras, según las imágenes facilitadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), en las vías principales del interior de Valencia e interior norte de Alicante como la A3, A7, A31 o A35 ahora llueve, pero esta tarde, noche y la próxima madrugada puede nevar, añaden desde Aemet. Las bajas temperaturas y las primeras nevadas del temporal están complicando esta mañana la circulación en las carreteras del interior de la provincia de Castellón, en L’Alt Maestrat y Els Ports, donde varias vías, como la N-232 en Morella, la CV-14 en Zorita, la CV-12 y la CV-15 en Ares del Maestrat, requieren conducir con precaución. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), la circulación en estas vías está o bien restringida a los vehículos pesados, o se les prohíbe adelantar (en el caso de la CV-12 y la N-232).
