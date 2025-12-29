Ir al contenido
Detenido un sanitario por varios robos en ambulancias y hospitales de Valladolid

El hombre, con antecedentes por hechos similares, aprovechaba momentos de vulnerabilidad de los pacientes

Juan Navarro
Juan Navarro
Valladolid -
Un trabajador del ámbito sanitario de Valladolid ha sido detenido por un delito continuado de hurto en hospitales y traslados en ambulancia. El acusado, que tenía antecedentes por robos similares, aprovechaba la situación de vulnerabilidad de pacientes durante sus ingresos en Urgencias o movimientos en UVI móvil. La investigación comenzó tras cuatro denuncias similares por robos de carteras o de bienes personales entre octubre y diciembre en esos entornos hospitalarios, tanto a los pacientes como a sus acompañantes. El individuo ya ha quedado en libertad.

La Policía Nacional ha informado de los delitos cometidos por el sanitario en una nota de prensa donde recopila varios de los hechos que se le imputan. “Una mujer denunció que, el 31 de octubre, mientras esperaba para ser atendida en el área de Urgencias del Hospital Clínico Universitario, un celador se llevó su bolso alegando que iba a colocarlo en otro lugar. Minutos después, al recuperarlo, comprobó la falta de su cartera, que contenía 60 euros, tarjetas sanitarias y un boleto de Lotería de Navidad”, describe el comunicado, incidiendo en que el arrestado se valía de esos momentos de confusión o nervios para cometer los delitos.

Unas semanas después, un hombre remitió a los agentes “la desaparición de la cartera de su esposa, en el Hospital Universitario Río Hortega que contenía 300 euros, tres tarjetas bancarias y un décimo de Lotería de Navidad”. Este denunciante destacó que los hechos se habían producido “tras ser asistido por un técnico de ambulancia que manipuló el bolso mientras les ayudaba en una sala del centro”, lo cual permitió ir desarrollando las pesquisas.

El 20 de noviembre el hijo de un paciente informó de que durante el traslado en ambulancia hacia el hospital vallisoletano a su padre le había desaparecido una cartera con 200 euros y cinco décimos de Lotería. Esa persona llegó sola al hospital y cuando el denunciante accedió al lugar donde se encontraba pudo comprobar que ya no estaban esos artículos. Ese mismo día la familia denunció también que a un paciente trasladado en ambulancia le había desaparecido la billetera, con dinero, tarjetas y el carnet de abonado del Real Valladolid.

Estas coincidencias apuntaron al sanitario sospechoso, que había participado en todas esas actuaciones médicas, y fue finalmente detenido el 18 de diciembre, quedando posteriormente en libertad. Los agentes comprobaron que el individuo había sido investigado por sucesos similares en 2023, al robar 500 euros del bolso de una mujer durante un traslado en ambulancia; en 2019, por el “hurto de una cartera con 900 euros a un paciente asistido tras un episodio médico”; y en 2016 por dos casos: “Sustracción de 300 euros a un hombre atendido tras una caída en un autobús urbano” y “hurto de 1.500 euros a un paciente durante su traslado en ambulancia al Hospital Clínico”.

Sobre la firma

Juan Navarro
Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, buscándose la vida y pisando calle. Grado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS. Autor de 'Los rescoldos de la Culebra'.
