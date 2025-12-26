Detenido en Huelva el asesino de dos personas incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados

La Policía Nacional arrestó el pasado lunes en Cartaya (Huelva, 21.500 habitantes) a José María Pavón Pereira, uno de los delincuentes incluidos en la campaña lanzada el pasado 24 de noviembre para pedir la colaboración ciudadana en la localización de 10 prófugos de la justicia, ha informado este viernes el Ministerio del Interior. Pavón estaba en paradero desconocido desde finales de 2023 tras haber sido condenado a 41 años de cárcel por un doble asesinato cometido cuatro años antes en la misma localidad donde ahora ha sido capturado. Con él ya son tres los fugitivos incluidos en la lista de los más buscados, todos ellos catalogados como peligrosos, que han sido arrestados desde que se difundió hace menos de un mes. Antes que él, habían caído Martiño Ramos Soto, condenado por pederastia y que se había ocultado en Cuba, y Ionut Ramon Raducan, sobre el que pesaba una sentencia por delitos de proxenetismo con menores.

Pavón, de 42 años y natural de Huelva, fue condenado en noviembre de 2023 por asesinar junto a un compinche durante un ajuste de cuentas por un asunto de drogas a dos personas ―a una le disparó en el pecho con una escopeta y a la otra la mató a golpes de la culata del arma― y arrojar ambos cadáveres al pozo de una finca de Cartaya que estaba a nombre de su suegra. Cuando se conoció el fallo, el ahora detenido se encontraba en libertad provisional tras haber cumplido el plazo máximo de dos años de prisión preventiva y huyó para no volver a ser encarcelado. La Audiencia Provincial de Huelva dictó entonces una orden de búsqueda y detención contra él.

Se inició entonces el trabajo de la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, especializada en la búsqueda de prófugos, que se prolongó cerca de dos años y que incluyó su búsqueda en Portugal, donde se sospechaba que podía haberse ocultado al estar a pocos kilómetros de Cartaya. El pasado noviembre, y una vez agotadas las vías habituales de investigación sin éxito, los responsables policiales decidieron incluir sus datos personales, su fotografía y una imagen generada por inteligencia artificial que mostraba cuál podía ser su aspecto actual en la campaña de los 10 prófugos más buscados para instar a los ciudadanos que tuvieran algún dato sobre su paradero lo facilitasen a través del correo losmasbuscados@policia.es.

Esta colaboración ciudadana ha resultado clave en su arresto, según recalcan fuentes cercanas a la investigación. La información que llegó a la Policía destacaba que el fugitivo seguía moviéndose por la provincia de Huelva y que se le había visto acompañado de personas de su entorno más cercano, entre ellos una de gran envergadura física que aparentemente le daba protección. Estos datos permitieron ceñir la investigación a una zona geográfica concreta y a determinados lugares sobre los que ya desde el inicio de las pesquisas para su localización se sospechaba que podía ocultarse, entre ellos varios inmuebles donde residían familiares. Entre estos parajes había una nave situada a las afueras de Cartaya que estaba escriturada a nombre del propio Pavón y en la que aparentemente no había ninguna actividad.

El pasado lunes, los agentes detectaron en esta nave al individuo de gran envergadura que según los testigos solía acompañar al huido junto a una persona con unas características físicas similares a los de Pavón ―cuando se difundió su imagen, la Policía destacó que medía 1,65 metros de estatura, tenía el cabello moreno y la piel blanca―. Por ello, los agentes reforzaron la vigilancia del lugar y, con la ayuda de un dron, detectaron cuando estaba a punto de oscurecer, la salida de su interior de un turismo con varias personas en su interior.

La Policía activó rápidamente un dispositivo en el que participaron media docena de vehículos policiales camuflados y que interceptó el automóvil cuando circulaba por la carretera. En el interior del coche, además del fugitivo, iban una mujer y la persona de gran estatura que según los testigos le acompañaban siempre y que iba al volante. Ninguno de ellos iba armado. Según destacan fuentes cercanas a la investigación, Pavón ―que guardaba un gran parecido físico con la imagen generada de él por inteligencia artificial, incluido el uso de gafas que aparecía en esta― se mostró en todo momento tranquilo y no negó su identidad. Ante los agentes, justificó su huida dos años antes en el temor a que, si ingresaba en prisión, corría el riesgo de ser asesinado por supuestos clanes del narcotráfico.