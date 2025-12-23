Jorge Azcón: “Aragón es distinto”

El presidente de Aragón y candidato del PP para las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en España ha entrado a primera hora de esta mañana en el estudio de la cadena SER en Zaragoza como salió ayer de la Junta directiva de su partido en Madrid, muy tranquilo y con la reflexión post Extremadura bien aprendida. Jorge Azcón confía que las elecciones que él ha adelantado al 8 de febrero “darán la voz al pueblo” y que su gobierno “lo podrá hacer todavía mejor”. Al presidente aragonés le gustaría revalidar en su tierra un resultado “histórico” con “el 43% del voto que ha conseguido Guardiola”. Además, augura que no tendrá que incluir a Vox en su futuro gobierno porque “ellos no quieren”. Para Azcón, toda la responsabilidad del incremento de votos de Vox en Extremadura se debe a la polarización que genera el gobierno de Pedro Sánchez y la situación nacional.

El presidente aragonés opina que “la situación de Aragón es radicalmente distinta a la de cualquier otra comunidad autónoma” y lo explica con las previsiones que arrojan entidades financieras como Ibercaja -que estiman un crecimiento del 2,9% para el 2026 frente al 2,3% nacional- o los últimos datos de inversiones extranjeras en el territorio. “Aragón es la tercera comunidad en este capítulo sólo superada por Madrid y Cataluña”, ha presumido. A falta de cerrar el 2025, en los primeros 9 meses de este año, se ha duplicado la inversión extranjera respecto al mismo periodo 2024, cuando ya alcanzó niveles récord. Por esto Azcón, ha sostenido que “Aragón mira el futuro con ilusión y optimismo” y estas elecciones “sólo son un error para el PSOE y para Pilar Alegría” a la que directmente invita a dimitir, como Gallardo este lunes, si saca un resultado como el de los socialistas extremeños, que ha calificado de “una auténtica debacle inédita en esta comunidad”.

Azcón opina que no se está contando la realidad de estas primeras elecciones autonómicas. “Se está diciendo que quien gana, pierde, y quien pierde, gana; o que darle la voz al pueblo es un error, pero quien piensa así debería hacer una reflexión democrática profunda, porque una cosa es que le vaya mal al PSOE y otra cosa es lo que ha ocurrido”, ha afirmado. El presidente aragonés no admite estar preocupado, como sí hizo este lunes su compañero de partido, el presidente Juan Manuel Moreno, por la subida de Vox, que prácticamentte ha duplicado su resultado en Extremadura. Según él, todos los partidos han subido en votos menos el PSOE. Y culpa del incremento de la ultraderecha a la situación nacional “de corrupción y acoso” y al presidente Pedro Sánchez, al que acusa de llevar a cabo una política que “cabrea a la gente y su polarización tiene este resultado”. Según Azcón, “el culpable del muro es el presidente del gobierno, que está destrozando a su propio partido y alimentando a los extremos”. “La reflexión la debe hacer el presidente del gobierno y el PSOE”, zanja.

Jorge Azcón asegura que “quiere hablar de Aragón” en la campaña electoral, pero lo cierto es que continuamente sale “la situación nacional”. Rechaza que fuera el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el responsable del adelanto de elecciones en Aragón o que le impidiera coger la mano tendida de los socialistas para aprobar unos Presupuestos que no llegó a llevar al Parlamento. “La decisión de que no hubiera presupuestos en Aragón se toma en Vox”, ratifica un Azcón, que mira lo que ha ocurrido en otras comunidades gobernadas por el PP con su apoyo. Ni en Murcia, ni en Baleares, ni en la Comunidad Valenciana, Castilla y León o Extremadura hay presupuestos, ha enumerado. “Aunque se intenta vender que es estrategia nacional del PP, es estrategia de Vox, por eso había que convocar elecciones, es lo coherente y no aferrarse a la presidencia”, dice aludiendo de nuevo al Gobierno de España.

Azcón considera que obedece a una estrategia que la ultraderecha no quiera, según vaticina, entrar en el gobierno que salga de las urnas en Aragón. “No quieren entrar en los gobiernos porque sino no se habrían salido de ellos, no quieren asumir responsabilidades porque lo que desgasta es gobernar”. Vox, según Azcón, se siente cómodo en la oposición donde se pueden “pedir cosas que no se pueden cumplir porque en la práctica son imposibles”. “Una cosa es hablar y otra hacer, predicar y dar trigo”, enfatiza.

La campaña aragonesa, ya en marcha, pilla ahora en medio de las negociaciones de Extremadura, pero Azcón considera que no condicionará lo que ocurra en su tierra. “A los aragoneses nos gusta tomar nuestras propias decisiones”, defiende muy seguro. “Aspiro a que Aragón sea motor de España, que aporte a la caja común, no sólo reciba, y dejemos de hablar de aragoneses que se van y hablemos de los que quieren venir a vivir aquí”, ha añadido. A los Reyes, el presidente aragonés no se atreve a pedirles el 43% de voto que ha conseguido Guardiola, pero sí confiesa haberse entretenido en bucear en la hemeroteca de la historia política aragonesa para comprobar que nadie, ni del PP ni del PSOE, ha obtenido un porcentaje como este, cercano a la mayoría absoluta en Aragón. A lo mejor, por eso, Azcón al final se conforma con afirmar: “Si mejoramos los resultados del PP ya será un aval”.