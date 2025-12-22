Vox arrasa en la zona de la central nuclear de Almaraz y pueblos cercanos: “Los extremeños están hasta las narices”

La formación de Santiago Abascal se dispara en la comarca de Campo Arañuelo, donde hacía mítines un mes antes de las elecciones

El 21 de noviembre, Santiago Abascal convocó un mitin en Navalmoral de la Mata, el octavo municipio más poblado de Extremadura, con casi 18.000 vecinos. El líder de Vox llenó el pabellón donde llamaba la atención la cantidad de caras jóvenes, una fotografía que se ha repetido en cada uno de sus actos de campaña. En ese encuentro de Navalmoral, ante los moralos, tomó la palabra Óscar Fernández, recién nombrado candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura por Abascal y un completo desconocido para la militancia, pese a ser diputado en la Asamblea:

—¡Los extremeños están hasta las narices del bipartidismo corrupto!

“Ese bipartidismo nos ha olvidado y abandonado a los extremeños”, decía ante los aplausos de sus seguidores. “Las ayudas tienen que ser primero para los extremeños y no para los de fuera”. Un mes después, el discurso populista de Vox ha conseguido un resultado incontestable: duplicar de sobra el número de escaños que obtuvo en Extremadura en 2023 (de cinco a 11) y el porcentaje de votos (de 8% a 17%). Estos datos superan las mejores expectativas del partido ultra, cuya pretensión era acercarse a los 10 diputados. Para entender este éxito electoral, basta con mirar la lupa de Navalmoral de la Mata y sus alrededores, donde el color verde predomina sobre el resto.

En Navalmoral, municipio gobernado por el PP, han logrado un 23,5% de los votos. Es decir, una de cada cuatro papeletas para cosechar un botín de 1.701 —un 10% más que hace dos años— y superar al PSOE como segunda fuerza. De hecho, la suma del bloque de derechas (PP-Vox) se ha disparado en este municipio hasta el 70%.

Y no solo en Navalmoral, sino que se ha expandido por esta comarca extremeña situada en el noreste de la provincia de Cáceres, conocida como Campo Arañuelo y que acoge a unos 17 municipios, entre ellos Almaraz, donde se ubica la central nuclear que ha estado en el punto de mira durante la campaña (el Gobierno tiene previsto su cierre en 2027, en contra de PP y Vox). Y también en pueblos como Talayuela, de 7.500 vecinos y donde el 24% de la población es marroquí. Es el municipio extremeño con más vecinos inmigrantes.

Esta zona extremeña es muy agrícola, una de las bases electorales de Vox. Se caracteriza por el cultivo de tabaco, maíz y el famoso pimentón de la Vera. De hecho, esta población inmigrante de Talayuela llegó al pueblo en los años noventa tras un cambio importante en el cultivo de tabaco, donde se pasó a fumar tabaco rubio en detrimento del tabaco negro. Un cambio que requería una mayor mano de obra. Y al pueblo aterrizaron miles de inmigrantes para recoger las cosechas.

En Talayuela, Vox se ha disparado en estas elecciones. Un 25% más que hace solo dos años. Aquí, se ha producido una cifra inusual en el conteo: un empate en votos entre PP y Vox con 851 papeletas para cada formación. Aquí, la suma de la derecha es del 74,8%. Y aquí, también, estuvo Santiago Abascal antes del inicio de la campaña. Fue el pasado 25 de noviembre. “Santi, hazte con ello. Es la única manera”, le decía un joven al líder ultra durante un vídeo publicado en sus redes sociales. “Arriba España y arriba Vox, joder, futuro presidente”, otro.

Abascal incluso se adentró en un bar, donde fue recibido por los vecinos como una estrella. “Necesitamos arrancar desde la raíz, y luego la economía”, le comentaba otro vecino de unos 50 años. Abascal, sonriente, respondió: “Me gusta eso que dices”.

En esta comarca, que aglutina a cerca de 40.000 habitantes, Vox se ha disparado por completo. Unos datos que también se ven en las urnas del municipio de Almaraz, donde se ubica la central nuclear. Almaraz es un pueblo de 1.760 vecinos que ofrece cientos y cientos de puestos de trabajo a la comarca. PP y Vox han defendido la prolongación de la vida útil de la central solicitada hasta 2030 por las empresas dueñas, Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Y aquí, también, ha estado el presidente de Vox durante la campaña electoral. Fue el pasado 15 de diciembre. “Esto del cierre es algo que no ocurre de la noche a la mañana. Son las políticas del PP y PSOE con su fanatismo verde”, decía. “Comparten políticas de invasión migratorias, las políticas extremistas de género y el feminismo más radical estilo Irene Montero, como vemos estos días con las palabras de la señora Guardiola”.

Seis días después, las urnas de Almaraz han visto cómo Vox ha subido un 13,2% con respecto a 2023, situándose también como segunda fuerza tras el PP. E incluso primera, como ha pasado en Pueblonuevo de Miramontes, un municipio de 800 vecinos a 40 minutos en coche de Almaraz, donde han cosechado el 35% de los votos. Aquel 15 de diciembre, cerca de la central Nuclear, el propio Abascal atendió a los medios de comunicación y soltó una premonición con rotundidad:

—¿Cuál sería un buen resultado para Vox?

—Esperamos que sea el partido que más va a crecer en estas elecciones y no dudamos de que va a ser así.

