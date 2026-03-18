El Barcelona se medirá al Atlético en la final de la Copa de la Reina tras golear al Badalona

Alexia Putellas desatascó la eliminatoria con un doblete al que le siguieron los tantos de Kika Nazareth y Ewa Pajor ante un rival más valiente e igual de sólido defensivamente que en la ida

El Barcelona vuelve a la final de la Copa de la Reina por decimocuarta vez en su historia tras golear al Badalona en el Estadi Johan Cruyff (4-1). Alexia Putellas logró desatascar la eliminatoria con un doblete que abrió el marcador tras un inicio similar a la ida de las semifinales. Kika Nazareth y Ewa Pajor la siguieron, logrando superar la sólida defensa rival. Esta vez, el Badalona se creció en ataque, más valiente, y también logró anotar un último tanto de la mano de Lice Chamorro. Con el billete en el bolsillo, el Barcelona volará hasta el Estadio de Gran Canaria el próximo 16 de mayo para enfrentarse en la final copera al Atlético de Madrid.

FCBF FC Barcelona Femenino 4 Gemma Font, Salma Paralluelo (Esmee Brugts, min. 62), Ona Batlle, Aïcha Cámara, Marta Torrejón, Alexia Putellas (Sydney Schertenleib, min. 71), Patri Guijarro, Vicky López, Clàudia Pina (Clara Serrajordi, min. 62), Ewa Pajor (Martine Fenger, min. 87) y Caroline Graham Hansen (Kika Nazareth, min. 62) LEB Badalona Femenino 1 Carla Abdón, Itziar Pinillos, Célya Barclais (Aina Meya, min. 81), Sonia Majarín, Ana González, Irina Uribe (Sarah Jankovska, min. 76), María Llompart, Lorena Navarro (Sofie Junge Pedersen, min. 64), Paula Sánchez (Lice Chamorro, min. 45), Elena Julve y Estefanía Banini (Loreta Kullashi, min. 75) Goles 1-0 min. 44: Alexia Putellas. 2-0 min. 61: Alexia Putellas. 3-0 min. 66: Kika Nazareth. 3-1 min. 79: Lice Chamorro. 4-1 min. 86: Ewa Pajor Arbitro Lorena Del Mar Trujilano Gallardo

Tarjetas amarillas Itziar Pinillos (min. 42), Clara Serrajordi (min. 75)

La ida se selló con un empate a cero tras un partido con un Badalona muy consistente defensivamente y con su portera María Valenzuela —en el banquillo en la vuelta— como heroína ante un Barça superior, pero sin puntería. Para paliar el resultado, Pere Romeu optó por un once más ofensivo y en el que cambió prácticamente toda la defensa. Salma Paralluelo cayó al lateral izquierdo, aprovechando toda su amplitud y ejerciendo prácticamente de extremo, y Marta Torrejón y Aïcha Camara protegieron el eje. Delante, Graham regresó a su banda derecha para apurar la línea de fondo con su velocidad y desborde y dejar a Vicky en el interior.

Aun así, le costó al Barça anotar el primero. Las ocasiones claras no llegaban, pecando al igual que en la ida de falta de rapidez en la circulación del balón y de disparos previsibles de Vicky y Salma directos a las manos de Carla Abdon, la portera debutante. Generaron las azulgranas más peligro con las jugadas de estrategia, enlazando córner tras córner. Pero el Badalona estaba cómodo defendiendo, comprometido y hasta con seis jugadoras atrás.

El peligro que corría el Barça era descuidarse a nivel defensivo. Esta vez, el equipo dirigido por Marc Ballester salió con valentía, generando mayor amenaza ante una Ona Batlle multiplicándose para frenarlo. Irina Uribe y Elena Julve avisaron al disparar prácticamente solas y rozando el palo izquierdo de la portería de Gemma Font.

El encuentro se volvió rocoso, con Romeu gesticulando y gritando en la banda para dar directrices a las azulgranas. Entonces apareció la capitana, Alexia Putellas, para desatascar el partido y marcar tras un centro de Patri Guijarro. La dos veces Balón de Oro amplió la ventaja desde el punto de penalti, un tanto que terminó de cambiar el tempo del partido.

Con un Barça más cómodo, no tardaron las azulgranas en encontrar el tercer gol con un cañonazo con rosca de Kika Nazareth. El Badalona, ya más deshecho, aún pudo anotar un gol aprovechando la velocidad de Lice Chamorro, que superó la carrera de Aïcha. Pero no fue suficiente para acercarse al Barça, que marcó uno más por medio de Ewa Pajor. Ya nada pudo hacer el Badalona ante un Barcelona imposible de vencer a 180 minutos.