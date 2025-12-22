Milagros Tolón, una ‘sanchista’ de pura cepa en el Consejo de Ministros

La nueva ministra de Educación, Milagros Tolón (Toledo, 57 años), es una dirigente del PSOE cuya carrera política siempre ha estado ligada Pedro Sánchez. Sanchista de pura cepa, se ha caracterizado en su trayectoria por su fidelidad al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, el territorio controlado por el principal crítico de Pedro Sánchez, Emiliano García-Page. El barón se enteró por la prensa de la elección de Tolón como delegada del Gobierno en su comunidad autónoma en diciembre de 2023 y, según fuentes de su entorno, ha vuelto a ocurrir lo mismo este lunes mientras seguía la declaración institucional de Sánchez en la escalinata del Palacio de La Moncloa.

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha, Tolón fue alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023. Como tantos otros regidores del PSOE, ganó las últimas elecciones municipales, pero la suma de PP y Vox le arrebató el bastón de mando.

Considerada la némesis orgánica de García-Page, Tolón entró en la dirección federal del PSOE en la remodelación del 41º Congreso que se celebró hace un año en Sevilla. Su función es la de responsable de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales en la cúpula socialista, donde su presencia no responde a la cuota de una federación como la de Castilla-La Mancha —la única donde los socialistas gobiernan con mayoría absoluta— sino a su fidelidad y sintonía con Sánchez. El presidente ha destacado de su trayectoria profesional, que también es diplomada en Magisterio por la universidad autonómica y que ha ejercido como profesora en la Escuela de Adultos de Toledo. Pero ante todo, ha subrayado en su comparecencia de hoy que “ha adquirido un conocimiento y una experiencia en todos los niveles de gobierno de nuestro país”.

Tolón ha sido la primera mujer alcaldesa en la historia de la ciudad de Toledo, también ha sido diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha y a nivel estatal ha estado al frente de la delegación del Gobierno. Según Sánchez, “es un bagaje fundamental en una materia en la que todas las administraciones de nuestro país ostentan competencias como es la política educativa, y donde es imprescindible la capacidad de diálogo”. La lectura que hacen en la federación que lidera García-Page es que muy diferente: “Sánchez bunkerizado haciendo más sanchismo”.

García-Page es el secretario general más veterano del PSOE. Lleva al volante de su federación desde 2014. En su día, el nombramiento de Isabel Rodríguez como portavoz del Gobierno en 2021 como portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial (lleva Vivienda desde hace dos años) se interpretó como un intento de Sánchez de tomar posiciones pensando en la sucesión en Castilla-La Mancha. La trayectoria de Tolón en esa federación socialista está marcada por la rivalidad con el presidente autonómico.