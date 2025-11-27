Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
'CASO KOLDO'

Feijóo vuelve a las calles contra Sánchez: “Es la manzana podrida”

El líder del PP convoca una nueva concentración en Madrid y sostiene que la decisión del juez Puente de enviar a prisión a Ábalos y Koldo “no es un hecho aislado”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóó, ofrece una rueda de prensa este jueves en Madrid. Foto: Kiko Huesca (EFE)
Elsa García de Blas
Elsa García de Blas
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Partido Popular vuelve a las calles contra el Gobierno. El ingreso en prisión preventiva del exministro socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García ha motivado que el PP se lance de nuevo a manifestarse en la calle contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a una concentración el próximo domingo en Madrid “contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen”, con la pretensión de que sea una movilización “abierta y sin siglas”, que trascienda al PP. Feijóo retoma la estrategia de las protestas de la primera etapa de la legislatura para canalizar la enorme frustración que siente la derecha por su incapacidad para desalojar al líder socialista del poder pese a las investigaciones judiciales que le rodean.

“No es un hecho aislado”, ha remarcado Feijóo sobre el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo este jueves por “riesgo extremo” de fuga que ha apreciado el magistrado Leopoldo Puente. “Lo que ha ocurrido hoy no es un hecho aislado, ni mala suerte, ni conspiración del Poder Judicial”, ha defendido el líder popular en una intervención convocada de urgencia en la sede del PP en la calle Génova de Madrid. “Sánchez no es un hombre rodeado de manzanas podridas. La manzana podrida es él, y ha podrido todo a su alrededor”, ha descrito con tono duro.

“Cuando todos los que le encumbraron entran en un sitio, en la cárcel, Sánchez tiene que salir de otro: de La Moncloa”, ha subrayado Feijóo, que argumenta que la responsabilidad política de esta “degradación” es del presidente del Gobierno, ya que “el 100% del clan que acompañó a Sánchez en su heroico regreso a la política ha acabado encarcelado”, en referencia a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, que también estuvo encarcelado.

Feijóo ha reconocido también, en otro momento de su discurso que, pese a todo, Sánchez “intentará aguantar hasta el último aliento”, y que el PP no puede desalojarle del poder. El líder del PP descarta de momento presentar una moción de censura, como le ha reclamado hoy el líder de Vox, Santiago Abascal, porque cree que reforzaría a Sánchez, ya que todavía no ve agua en la piscina de Junts.

Génova opta por ganar tiempo y esperar a que la agenda judicial avance poniendo en mayores aprietos al Gobierno, con la expectativa de que Ábalos o Cerdán puedan revelar información comprometida para el presidente. “Hasta ahora no la he presentado [la moción de censura] y, visto lo visto, creo que he acertado”, ha argumentado hoy Feijóo a preguntas de los periodistas. “Si me hubiese precipitado presentando una moción sin los apoyos necesarios y sin toda esta información, me habría equivocado. Espero seguir acertando en el futuro y, cuando tenga que decir algo, lo diré”, ha remachado Feijóo, que deja la puerta abierta a promoverla en el futuro si constata que puede salir adelante.

Pero mientras tanto, y consciente de la frustración de la derecha por su incapacidad para desalojar al presidente socialista del poder, el PP opta por volver a la calle. No han transcurrido ni seis meses desde la última manifestación que el PP convocó contra el Gobierno. La concentración anterior se celebró bajo el lema “mafia o democracia” el pasado mes de junio, y reunió a entre 45.000 y 50.000 personas, según la Delegación de Gobierno, y a 100.000, según el PP.

Los populares llevan ya más de media docena de manifestaciones contra el Ejecutivo en lo que va de legislatura. Las primeras concentraciones, que empezaron al poco de que Sánchez fuera investido presidente por segunda vez, en 2023, se celebraron contra la ley de amnistía para los independentistas catalanes.

Ahora, al líder del PP le preocupa que el electorado conservador pase de la indignación a la resignación, así que mueve ficha para seguir manteniendo activada a la derecha. “Quieren que nos acostumbremos a vivir en la anomalía”, se ha quejado hoy.

En su discurso, Feijóo también ha lanzado un dardo a los socios del Gobierno progresista, a los que ha llamado “cómplices” del caso Koldo. “Si los socios de Sánchez quieren ser cómplices de todo esto allá ellos, lo pagarán”, ha advertido el líder del PP, “pero la mayoría de españoles no debemos callar, ni permanecer anestesiados”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Elsa García de Blas
Elsa García de Blas
Elsa García de Blas - twitter
Periodista política. Cubre la información del PP después de haber seguido los pasos de tres partidos (el PSOE, Unidas Podemos y Cs). La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en EL PAÍS y la SER. Es licenciada en Derecho y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en periodismo de EL PAÍS. Colabora como analista en TVE.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El Gobierno entra en el final del año con una derrota clave de la senda de déficit y el desgaste de la deriva de Ábalos

Carlos E. Cué | Madrid

Ábalos se arriesga a perder 100.000 euros de la indemnización del Congreso

Javier Casqueiro | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 con geolocalización. COMPRA POR 49,95€ (15% DE DESCUENTO)
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 con geolocalización. COMPRA POR 49,95€ (15% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de viaje apta para cabina de avión. COMPRA POR 18,99€ (37% DE DESCUENTO)
Mochila de viaje apta para cabina de avión. COMPRA POR 18,99€ (37% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes Tefal de Jamie Oliver en varias medidas. COMPRA POR 69,99€ (54% DE DESCUENTO)
Juego de 3 sartenes Tefal de Jamie Oliver en varias medidas. COMPRA POR 69,99€ (54% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido. COMPRA POR 26,99€ (46% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido. COMPRA POR 26,99€ (46% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_