Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
Casa del Rey

Vox da la espalda a los Reyes en el acto sobre los 50 años de la monarquía en el Congreso

La formación ultra confirma su plantón con el mismo argumento que utilizó el Día de la Hispanidad: “No compartir espacio con un Gobierno corrupto”

Laura Llach
Laura Llach
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Las razones son distintas, pero la decisión es la misma: la mayoría de grupos políticos darán plantón en el Congreso a la Casa del Rey en un acto para conmemorar el 50º aniversario de la monarquía. Vox ha sido el último grupo en anunciar su ausencia. Fuentes del partido lo han confirmado este martes argumentando que “no van a compartir espacio con un Gobierno corrupto” para “fingir una normalidad institucional que no existe”. Con esta ausencia, aumenta la lista de grupos que han confirmado su baja: hace una semana lo hicieron Sumar, Compromís, Izquierda Unida, Podemos, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu y PNV. Sí arroparán a los Reyes, acompañados por la Princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía, el PP y el PSOE.

El coloquio La Corona en el tránsito a la democracia, que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en la Sala Constitucional, se hablará en un tono más académico de lo que supuso la Corona en el proceso de transición política. Los de Abascal han argumentado que no participarán “en un acto donde no pueden denunciar la corrupción del Gobierno” y en el que “se celebra una ley de memoria histórica que busca la deslegitimación de la Corona”. Su ruptura de relaciones institucionales se escenificó en octubre cuando no acudieron a la recepción que los Reyes ofrecían por el Día de la Hispanidad en el Palacio Real.

La justificación en octubre fue la misma que han utilizado ahora: no compartir espacio con “el Gobierno corrupto y peligroso”. Lo que hizo el líder de la formación ultra, Santiago Abascal, fue presenciar el desfile en la calle junto al público que había ido a verlo. En ese momento aseguró que “estaba seguro de que su Majestad no se había ofendido por su ausencia”.

Los motivos de los socios del Gobierno para no asistir son radicalmente distintos. El diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, anunciaba el pasado martes que rechazaba asistir con “profunda convicción” porque 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco “es inadmisible que la Corona no haya manifestado públicamente su desvinculación del franquismo, que fue quien la restituyó en la jefatura del Estado“.

En una nota de prensa difundida por los Comunes, afirmaba también: ”Cincuenta años después de la dictadura, sigamos sin conocer toda la verdad sobre el 23-F; no existe una condena rotunda y sin ambages del régimen franquista; y se tolera que el rey emérito reivindique su cercanía personal con un dictador responsable de represión, exilio y miles de víctimas”. “No podemos avalar un relato parcial y complaciente de nuestra historia reciente que oculta preguntas esenciales y normaliza elogios a un tirano. La democracia no fue un regalo desde arriba: fue la conquista de millones de personas”, reivindicaba.

El evento estará moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo y contará con la participación de Miquel Roca y Miguel Herrero, padres de la Constitución, así como de la académica Adela Cortina, y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

La conmemoración forma parte de los actos organizados con motivo del 50º aniversario de la monarquía en España que será el próximo 22 de noviembre y que coincide con la publicación en Francia de las memorias de Juan Carlos I.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Abascal planta al Rey y no acudirá a la recepción de la Fiesta Nacional

Miguel González | Madrid

Varios socios del Gobierno plantarán a los Reyes en el acto sobre los 50 años de la monarquía en el Congreso

Laura Llach / Paula Chouza

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
BLACK FRIDAY ANTICIPADO. Maleta Samsonite Paradiver Light con dos ruedas. COMPRA POR 132,99€ (47% DE DESCUENTO)
BLACK FRIDAY ANTICIPADO. Maleta Samsonite Paradiver Light con dos ruedas. COMPRA POR 132,99€ (47% DE DESCUENTO)
escaparate
Robot aspirador y fregasuelos con detección de osbtáculos. COMPRA POR 129,99€ (74% DE DESCUENTO)
Robot aspirador y fregasuelos con detección de osbtáculos. COMPRA POR 129,99€ (74% DE DESCUENTO)
escaparate
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Freidora de aire Moulinex de 6,5 L con 8 programas automáticos de cocción. COMPRA POR 79,99€ (38% DE DESCUENTO)
Freidora de aire Moulinex de 6,5 L con 8 programas automáticos de cocción. COMPRA POR 79,99€ (38% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_