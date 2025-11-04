Ir al contenido
Generalitat Valenciana

Feijóo y Abascal comienzan las conversaciones sobre el relevo de Mazón al frente de la Generalitat

Los líderes del PP y Vox coinciden en buscar “estabilidad” para la Comunidad Valenciana

El líder de VOX, Santiago Abascal, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la bancada del Congreso, en marzo pasado. Feijóo propone un visado por puntos para inmigrantes condicionado a trabajos donde “falta mano de obra” y con una “cultura” próxima.
Elsa García de Blas
Elsa García de Blas
Madrid -
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han comenzado en la mañana de este martes las conversaciones para buscar quién relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Se ha tratado de una conversación “cordial” y con “buen tono” en la que han abordado la situación política de la Comunidad Valenciana, pero en la que “no se han puesto nombres sobre la mesa para la Presidencia de la Generalitat”, según un breve comunicado difundido por el Partido Popular.

Durante la conversación telefónica, ambos líderes han coincidido en la necesidad de dar “estabilidad” a la Comunidad Valenciana, “inmersa en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción” tras la dana del 29 de octubre de 2024, para lo que inician los contactos para “alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura” que será “consecuente”, reza el comunicado del Partido Popular, “con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos” valencianos.

La conversación entre ambos dirigentes se ha producido un día después de que Carlos Mazón anunciara su dimisión como president de la Generalitat y apelara en su comparecencia a “la responsabilidad” de la mayoría en Les Corts, que incluye al PP y Vox, para elegir a un nuevo jefe del Consell. El jefe de los populares pidió a la formación ultra que estuvieran “a la altura” y que “faciliten cuanto antes” el relevo en la Generalitat Valenciana. Por su parte, Santiago Abascal criticó ayer las formas y el momento de la dimisión de Mazón y dijo a los populares que antes de mostrar su posición debían aclarar las “grandes disputas internas” que tienen en el PP.

Sobre la firma

Elsa García de Blas
Elsa García de Blas
Elsa García de Blas - twitter
Periodista política. Cubre la información del PP después de haber seguido los pasos de tres partidos (el PSOE, Unidas Podemos y Cs). La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en EL PAÍS y la SER. Es licenciada en Derecho y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en periodismo de EL PAÍS. Colabora como analista en TVE.
Más información

72 horas encerrado en la Casa de las Brujas o cómo se gestó la dimisión de Mazón: “Me quiero ir”

Manuel Viejo / Elsa García de Blas | Madrid

Todo lo que Mazón no ha dicho

José Luis Sastre

