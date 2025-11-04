Feijóo y Abascal comienzan las conversaciones sobre el relevo de Mazón al frente de la Generalitat

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han comenzado en la mañana de este martes las conversaciones para buscar quién relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Se ha tratado de una conversación “cordial” y con “buen tono” en la que han abordado la situación política de la Comunidad Valenciana, pero en la que “no se han puesto nombres sobre la mesa para la Presidencia de la Generalitat”, según un breve comunicado difundido por el Partido Popular.

Durante la conversación telefónica, ambos líderes han coincidido en la necesidad de dar “estabilidad” a la Comunidad Valenciana, “inmersa en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción” tras la dana del 29 de octubre de 2024, para lo que inician los contactos para “alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura” que será “consecuente”, reza el comunicado del Partido Popular, “con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos” valencianos.

La conversación entre ambos dirigentes se ha producido un día después de que Carlos Mazón anunciara su dimisión como president de la Generalitat y apelara en su comparecencia a “la responsabilidad” de la mayoría en Les Corts, que incluye al PP y Vox, para elegir a un nuevo jefe del Consell. El jefe de los populares pidió a la formación ultra que estuvieran “a la altura” y que “faciliten cuanto antes” el relevo en la Generalitat Valenciana. Por su parte, Santiago Abascal criticó ayer las formas y el momento de la dimisión de Mazón y dijo a los populares que antes de mostrar su posición debían aclarar las “grandes disputas internas” que tienen en el PP.