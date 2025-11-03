Ir al contenido
COSTA DEL SOL

Los tripulantes de una ‘narcolancha’ dejan abandonado un cadáver en un muelle de Puerto Banús

La Guardia Civil investiga las causas del suceso ocurrido este mediodía en la bocana del recinto malagueño

Nacho Sánchez
Nacho Sánchez
Málaga -
La Guardia Civil investiga la aparición del cuerpo sin vida de un hombre joven en uno de los muelles de Puerto Banús, en Marbella (Málaga, 150.000 habitantes). El hombre ha sido abandonado por la tripulación de una lancha semirrígida, en la que posteriormente han huido de lugar a toda velocidad. Cuando los efectivos sanitarios han acudido hasta la zona, solo han podido la muerte del varón, según han explicado fuentes cercanas a la investigación. Los agentes desconocen la identidad del fallecido. Todas las hipótesis están abiertas, aunque los investigadores apuntan que el suceso puede estar relacionado con el tráfico de drogas.

Los hechos han ocurrido pasadas las dos de la tarde de este lunes. A esa hora, una embarcación semirrígida —una narcolancha— accedía a la bocana del puerto deportivo José Banús con varios tripulantes con la cara oculta. Después dejaron el cuerpo del hombre en el muelle y escaparon. Varios testigos avisaron a las autoridades y diversas patrullas de Guardia Civil y Policía Nacional se acercaron hasta su posición. También efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias del 061, que encontraron al varón “ya fallecido”, según han informado fuentes del instituto armado.

Acto seguido, la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar los hechos. De momento, aseguran las mismas fuentes, se desconoce la identidad del hombre, así como las causas de su muerte. El cuerpo no tenía signos de violencia, así que será su autopsia la que permitirá conocer esa información. Para ello, el cadáver ya ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga. Los agentes tienen varias hipótesis abiertas, aunque por la forma en la que han ocurrido los hechos, todo apunta a que tenga algún tipo de relación con el narcotráfico.

La Guardia Civil también está investigando la aparición este mismo lunes de otro cadáver en la costa malagueña. En este caso en una zona de rocas de la playa de Mezquitilla, al este de la provincia, después de que un vecino alertara de que había un cuerpo flotando en el mar. Se trata de una mujer y su cuerpo no tiene signos de violencia, según han explicado fuentes del caso.

Sobre la firma

Nacho Sánchez
Nacho Sánchez
Colaborador de EL PAÍS en Málaga desde octubre de 2018. Antes trabajé en otros medios como el diario 'Málaga Hoy'. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga.
