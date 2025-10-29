Detenido el exedil marbellí Carlos Fernández 19 años después de huir de la justicia por el ‘caso Malaya’

Carlos Fernández, el exconcejal de Marbella (Málaga) que huyó a Argentina en julio de 2006 durante la segunda fase de detenciones de la Operación Malaya contra la corrupción en el municipio marbellí, ha sido detenido casi 20 años después de su fuga, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado EL PAÍS por fuentes judiciales y policiales. Fernández tiene todavía que pasar a disposición de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que decidirá sobre su situación personal.

El exedil marbellí, uno de los fugados más mediáticos y conocidos del sumario contra la corrupción en Marbella, ha sido arrestado en el Aeropuerto de Barajas tras llegar a las 6.55 en un vuelo procedente de Argentina, según fuentes policiales. Al pasar el control de documentación, los sistemas han detectado que tenía una requisitoria de la Audiencia Nacional y ha sido detenido. El vuelo en el que viajaba, el AR1134 de Aerolíneas Argentinas, tenía prevista la llegada a las 7.20, pero se ha adelantado a las 6.55, según la información de Aena.

Fernández huyó de España al saber que iba a ser reclamado por el juez Miguel Ángel Torres, primer instructor de la causa contra la corrupción en Marbella. El exconcejal aseguró, a través de su defensa, que estaba recorriendo el Camino de Santiago. La última pista en España se perdió en el hotel AC de Ponferrada (León). Según los agentes, el edil debió pasar la frontera con Portugal, “con controles aduaneros escasos o inexistentes”, para desde allí tomar un vuelo hacia Brasil. Una vez en América, el 2 de julio de 2006 se registró la entrada de Fernández en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires.

Fernández tiene una condena de dos años y medio de cárcel por malversar dinero del club de fútbol San Pedro Alcántara. En Malaya estaba acusado por la fiscalía de prevaricación administrativa, malversación y cohecho pasivo por presuntamente recibir 150.000 euros de Juan Antonio Roca, jefe de la trama corrupta. Por estos delitos se enfrentaba a entre ocho y 10 años de prisión. En el momento de su fuga tenía también otras diligencias contra él, al menos una decena procesos, en otros juzgados de con acusaciones por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio.

En septiembre de 2017, Fernández se entregó ante las autoridades argentinas con la intención de que se acelerara el proceso para que todos sus delitos se declararan prescritos. Su hermano y abogado, Antonio Fernández, justificó esta decisión por los obstáculos que, según mantuvo, había encontrado en los juzgados de Marbella para que se declare de oficio la caducidad de esos cargos.

Carlos Fernández participó en la moción de censura contra Julián Muñoz en el Ayuntamiento de Marbella en agosto de 2003, en la que un grupo de exconcejales del propio Grupo Independiente Liberal (GIL) dieron el bastón de mando a Marisol Yagüe. Desde entonces fue segundo teniente de alcalde hasta que, en septiembre de 2005, la alcaldesa lo expulsó del equipo de gobierno tras acusarle de extorsionar a trabajadores municipales para que colaboraran en la financiación del Partido Andalucista. Fernández dimitió como concejal en diciembre de 2005, tras ser condenado a dos años de prisión y tres de inhabilitación por malversación de caudales públicos. Los hechos ocurrieron en 1997, cuando Fernández era concejal del GIL, dirigía el área de Deportes y era presidente de la Unión Deportiva San Pedro.