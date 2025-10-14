Sumar pelea la bandera del aborto a Sánchez: denuncia que la propuesta del PSOE podría suponer un retroceso

La batalla ideológica con las derechas, que han agitado en las últimas semanas el debate sobre el derecho al aborto, ha llevado al presidente Pedro Sánchez a tomar la iniciativa para avanzar en una reforma que blinde la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución. Pero Sumar, que propuso hacerlo ya en 2024 y en febrero de este año presentó su propia iniciativa para añadir un nuevo apartado al artículo 43, denuncia ahora que la fórmula que según ellos habría planteado ya el PSOE es “insuficiente” y puede llegar a suponer un “retroceso”.

Este martes, Sánchez ha anunciado en una entrevista en Cadena SER que hoy mismo el Consejo de Ministros requerirá a la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley para aprobar el registro de objetores de conciencia al que se ha negado la presidenta Isabel Díaz Ayuso y también que iniciará los trámites para la modificación constitucional solicitando un primer informe al Consejo de Estado.

Aunque la propuesta del PSOE no se ha dado a conocer todavía, fuentes de Sumar han trasladado esta mañana que este primer planteamiento resultaría “insuficiente, tanto que sería retroceder incluso abriendo la puerta a los supuestos”. La cuestión, siempre según esta versión, es que “no es lo mismo una referencia en genérico para garantizar la salud pública y sus servicios que reiterarla en un potencial apartado 4 para referirse a un derecho específico”.

Sumar planteó el pasado febrero blindar el derecho al aborto con el siguiente redactado añadiendo un nuevo punto al artículo 43: “4. Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física”.

Según el grupo de Díaz, lo que el PSOE quiere es que este apartado quede así: “4. Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley regulará el ejercicio de este derecho, que, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad”, una fórmula “menos garantista” para los de Sumar, que han decidido plantear batalla pública desde en un asunto sobre el que, tras el paso dado por Francia hace 20 meses, intentaron ir a la vanguardia pero que ahora está capitalizando el PSOE.