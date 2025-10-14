Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
Pedro Sánchez

Las veces que Pedro Sánchez sí felicitó a los premios Nobel desde que está en La Moncloa

El presidente del Gobierno reconoció en redes sociales la labor de los premiados en 2018, 2019 y 2020

Pedro Sánchez, durante su entrevista en la Cadena SER, este martes.Foto: Claudio Álvarez
El País
El País
Madrid, España -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado esta mañana en la Cadena SER que no entra a valorar la concesión del Nobel de la Paz a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado: “No entro a valorarlo. Si me pregunta por María Corina, respeto y mucho el trabajo que hace”, ha sostenido. Aunque ha afirmado no pronunciarse sobre los Nobel, el líder del Ejecutivo sí ha felicitado a otras personalidades por recibir este galardón.

Desde 2018, cuando llegó a La Moncloa al liderar la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy, Sánchez ha felicitado en redes sociales a tres premios Nobel de la Paz. El primero fue en 2018 cuando felicitó al médico congoleño Denis Mukwege conocido por atender a miles de mujeres víctimas de violencia sexual y a la activista Nadia Murad que estuvo secuestrada por el Estado Islámico.

Un año después, en 2019, felicitó al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, por alcanzar la paz en el país. “Su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva para la política africana”. Los medios se hicieron eco de esta publicación por una falta de ortografía que cometió el presidente del Gobierno.

La última vez que Sánchez felicitó en redes a los galardonados fue en 2020, cuando el Nobel de la Paz recayó sobre el Programa Mundial de Alimentos. Sánchez destacó su labor “especialmente relevante durante la pandemia”.

Antes de llegar a la Presidencia del Gobierno, en 2016, Sánchez felicitó al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, tras recibir el reconocimiento por la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP tras más de 50 años de conflicto armado.

El Comité Nobel entregó en 2015 el galardón al Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez por su “contribución decisiva” tras la Revolución del Jazmín de 2011. Sánchez también dio la enhorabuena en un mensaje en la entonces Twitter.

En 2014, Malala Yousafzai se convirtió en la persona más joven en recibir el galardón junto al activista indio Kailash Satyarthi, sobre quien también recayó este reconocimiento por su lucha por los derechos humanos. Sánchez calificó de “merecido” el Nobel para ambos.

No hay constancia en X, la red social que suele utilizar el presidente para felicitar a los premiados, de que haya publicado un mensaje para los últimos cinco galardonados: Maria Ressa y Dmitry Muratov por defender la libertad de expresión y de prensa en Rusia y Filipinas (2021), Ales Bialiatski, Memorial y Center for Civil Liberties por documentar crímenes de guerra en Ucrania, Bielorrusia y Rusia (2022), Narges Mohammadi por luchar para terminar con la opresión de las mujeres en Irán (2023), la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de la Bomba Atómica y de Hidrógeno por su labor contra las armas nucleares (2024) y, por último, a María Corina Machado (2025).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La entrevista de Pedro Sánchez en ‘Hoy por Hoy’, en siete titulares

El País

Pedro Sánchez: “La paz no puede ser olvido ni impunidad para el genocidio en Gaza”

Carlos E. Cué | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_