La defensa de Santos Cerdán vuelve a recurrir la negativa del Supremo a dejarle en libertad

Los abogados del ex secretario de Organización del PSOE también han solicitado al alto tribunal que aplace las declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García al tener otros señalamientos judiciales

Los abogados del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, han vuelto a recurrir ante la Sala de lo Penal del Supremo la negativa del juez a excarcelarle. Tras subrayar que la inmunidad parlamentaria de Cerdán “ha sido violentada de forma clara en este procedimiento” y hablar de “atropello de su aforamiento”, los abogados de Cerdán han vuelto a poner en duda las grabaciones de Koldo García que derivaron en la imputación del exdirigente socialista.

El escrito de la defensa subraya que Santos Cerdán “no aparece en ningún momento relacionado con el patrimonio” de Ábalos y vuelve a incidir en la “falta de motivación” de las resoluciones que puedan “sostener la prisión provisional y que en el presente caso no es otro que el pretendido riesgo de destrucción de pruebas” que los abogados niegan. Y añaden que “la investigación se encuentra construida sobre el vacío y en un peligroso círculo vicioso en el que la falta de hallazgo de pruebas por parte de los investigadores se utiliza como justificación para prorrogar la prisión”.

Los abogados de Cerdán también han solicitado al Supremo que aplace las declaraciones del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, previstas el 15 y 16 de octubre, al tener otros señalamientos judiciales esos días. El juez Leopoldo Puente citó a Ábalos y a Koldo García tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que levantó sospechas sobre gastos de 95.437 euros del exministro que abonó en su nombre Koldo García y su exmujer y que provendrían de “ingresos no declarados”.

Aunque estas declaraciones figuran en la pieza principal del caso Koldo —centrada en presuntas mordidas en contratos de mascarillas en pandemia—, el magistrado dio la oportunidad a todas las partes a estar presentes en el interrogatorio, también a las personadas en la pieza separada, referente a adjudicaciones de obra pública en la que se investiga a Santos Cerdán.

Ahora, los abogados de Cerdán han remitido un escrito al juez en el que le piden que fije otra fecha porque tanto el 15 como el 16 de octubre tienen señalamientos judiciales fijados con anterioridad, en concreto juicios de causas prioritarias que tienen presos preventivos.