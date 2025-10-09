Joyas de Tiffany, vuelos en ‘business’ y hoteles con ‘spa’: los regalos de lujo que financió la trama Koldo

Jéssica R. (segunda por la izquierda), expareja del exministro José Luis Ábalos, a su llegada al Tribunal Supremo el pasado 27 de febrero.

Los mensajes aportados por la Guardia Civil al Tribunal Supremo acreditan que el asesor del exministro José Luis Ábalos costeó obsequios para las mujeres con las que este se relacionó

Una pulsera de Tiffany de 2.450 euros, pendientes de oro rosa de 1.084 euros, vuelos en clase business, estancias en hoteles de cinco estrellas con spa, así como ramos de flores, son algunos de los regalos que Koldo García financió al exministro de Transportes José Luis Ábalos para las mujeres con las que se relacionó, según consta en los mensajes de WhatsApp que la Guardia Civil entregó la semana pasada al Tribunal Supremo en el marco de un informe patrimonial del exdirigente socialista. La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado destacó que el que fuera asesor de Ábalos era el “custodio” del dinero de su jefe y que este se apoyaba en su entonces pareja, Patricia Úriz, para controlar los gastos y hacer ingresos, transferencias y retirada de dinero; y en su hermano Joseba.

El 10 de febrero de 2021, Koldo comenta con su luego exmujer que tenían que comprar flores para Carolina Perles con motivo de “San Valentín”, en nombre de Ábalos. No obstante, antes de esta conversación, el asesor del exministro le dijo a Úriz que necesitaba también buscar “pulseras”, “para la puta”. ¿Pero para la 1, no?, le pregunta Úriz, en referencia a una de las exparejas de Ábalos, Jésica Rodríguez, que además preguntó si era como regalo de cumpleaños.

Patricia Úriz (PU): Esta vale 990 euros. Es plata y oro rosa.

Koldo García (KG): Más gorda. Y plana. Que se pueda poner el nombre.

PU: No hay en oro blanco por ese precio.

KG: Otro oro. O que valga más.

PU: No he mirado si está para que me digas si así podrías ser -preguntó junto a un adjunto de una pulsera de la marca Tiffany.

KG: Ok.

Según consta en los archivos remitidos al Tribunal Supremo por la Guardia Civil, tres días después, Patricia Úriz envió a su entonces marido una factura de una pulsera de dicha marca de lujo comprada en El Corte Inglés, por el coste de 2.450 euros, que fueron abonados 900 euros en efectivo y otros 1.550 euros con la tarjeta del establecimiento.

Esta no fue la única joya que Koldo García sufragó para Jésica Rodríguez, a quien los protagonistas de esta trama se refieren como “España”, “Princesa” y “Loca 2″. El 8 de junio de 2019, el exasesor del exdirigente socialista requirió a Úriz que comprara unos pendientes de oro rosa de 1.084 euros.

PU: A tu nombre, por supuesto. ¿A qué dirección lo pongo? ¿Al ministerio o al Humilladero? [en referencia a la calle madrileña de ese nombre donde Ábalos tenía un domicilio].

KG: Donde no llame la atención. Gracias.

La elección del tipo de aleación de oro venía indicado previamente por la propia Jesica Rodríguez, que comentó a Koldo García, en paralelo al encargo que estaba haciendo a Úriz, que prefería joyas que no fueran plateadas porque es “muy blanca”. “Me gustan los doraditos. Para vestidos, zapatos y cosas”, afirmó.

Jésica Rodríguez (JR): ¿Qué le pasa hoy a José que está tan generoso? ¿Qué quiere?

KG: Qué dices, si parece un pitbull.

JR: Que me quiere comprar cositas.

KG: Si en ese momento se tranquiliza un poco. Madre mía.

JR: Bueno... paciencia y tiempo.

En los mensajes también figuran transferencias de la trama a Jésica Rodríguez. “Ingresa a España 600″, ordenó Ábalos a su asesor y gestor de dinero el 11 de noviembre de 2019.

Agente de viajes

Úriz también fue la agente de viajes de las mujeres con las que se relacionó Ábalos y también la gestora de los pagos de esos vuelos y hoteles, siempre por indicación de su marido. En marzo de 2019 la trama le paga a Jésica Rodríguez un vuelo de Madrid a Palma de Mallorca en clase business por 279,95 euros y luego le abonan otro billete por 166 euros. Un nuevo destino la llevará en mayo a Bélgica.

A otras dos de las mujeres de la trama, Ariadna R. y Carlota S., Koldo García las manda desde Málaga a Bilbao ese mismo mes, pero antes se cerciora de la ubicación de su jefe en ese momento: “¿Por dónde anda este?”. Su mujer, de la que luego se separaría, le envía una ubicación en el hotel de cuatro estrellas NH Collection Villa de Bilbao. El asesor de Ábalos, a través de su esposa, paga 449,24 euros en esa operación.

Poco después, el 20 de junio, Úriz vuelve a ejercer como gestora de los viajes para las acompañantes de Ábalos. Koldo García le pide que busque el mismo vuelo que a “nosotros” para que Jesica Rodríguez vuele a Santander. En ese mismo mensaje, García le muestra a su mujer una foto con el escrito de su nombramiento como consejero de Puertos del Estado. Es el documento oficial, ya con la firma de Ábalos, a falta solo de precisar el día de junio de 2019 del nombramiento.

En marzo de 2021 comienza los viajes para una nueva mujer del entorno de Ábalos, Andrea de la T., que va ida y vuelta de Málaga a Mallorca, donde se alojará en un hotel de cinco estrellas con spa, a 145 euros la noche. Andrea viajará dos meses después a Venecia desde Madrid, en turista. Poco después, coge un vuelo de Santiago a Málaga. También en junio de 2022, viajará con el exministro a Estambul, donde se alojaron en un hotel de cinco estrellas, una vez más, de la cadena Hilton, cuya estancia costó 871,56 euros por cuatro noches.

Pero Úriz no solo se ocupaba de comprar vuelos y trenes, también de modestos billetes de autobús, pero en este caso son para familiares de Ábalos, como su suegra, o para la niñera. En ese caso, los importes, pagados por Koldo García, no suelen superar los 40 euros por trayecto.