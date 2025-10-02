El Gobierno convoca a la encargada de negocios de Israel tras la detención de ciudadanos españoles en la flotilla

En torno a las 8 de la mañana, hora española, ha llegado a tierra un grupo de integrantes de la flotilla tras ser interceptados durante la noche por el ejército de Israel. Al menos 21 de las 44 embarcaciones que componen la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza, han sido detenidas. Entre esos navíos está el Captain Nikos, en el que viajaba EL PAÍS, que fue abordado a las 6.20 de la mañana, hora española. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado en una entrevista en TVE que por el momento desconocen la composición del grupo de detenidos, pero ha confirmado que hay 65 ciudadanos españoles en el global de la flotilla. Albares ha dicho que ha convocado a la encargada de negocios de Israel este jueves para comunicarle que los ciudadanos españoles que viajan en la flotilla son “ciudadanos españoles pacíficos solidarios, cuyo objetivo era única y exclusivamente humanitario, que no representaban ni representan ninguna amenaza para Israel ni para nadie, y que estaban ejerciendo un derecho básico del derecho internacional” y que tienen “toda la protección diplomática y consular” del ministerio.

“Esos ciudadanos tienen que estar libres de movimientos y de regreso en España inmediatamente. Y desde luego, no voy a aceptar ninguna acusación completamente injusta, infundada hacia ellos”, ha aseverado Albares en TVE, que ha incidido en que la flotilla ejercía “un derecho de paso inocente en aguas internacionales” y que no suponía “ningún tipo de amenaza para nadie” ni “tenían ningún ánimo de realizar cualquier tipo de acción ilegal, por lo que no se les debe acusar de nada”. “Lo importante, lo urgente, en lo que estoy centrado y estado centrado toda la noche es en que su integridad física y sus derechos sean respetados en poderles ofrecer protección consular”, ha indicado el ministro.

“Estamos en contacto con las autoridades israelíes para que recuperen su libertad de movimiento inmediatamente y que puedan regresar a España lo antes posible. Para eso hemos convocado también a la encargada de negocios”, ha comentado Albares, que ha dicho que “quisiera que no hubiera flotillas”, pero que la imposibilidad de la entrada de ayuda humanitaria en la Franja por el “bloqueo inhumano al que está sometiendo Israel a Gaza lo impide y por eso ha tenido que tener lugar esa flotilla”.

El titular de Exteriores español ha defendido que España es “el Gobierno del mundo que de lejos más está haciendo por esta flotilla, por los civiles gazatíes, por que termine la violencia sin fin contra los inocentes en Gaza y por poner en pie un Estado palestino realista y viable que pueda convivir con el Estado de Israel y traiga por fin la paz para todos los pueblos de Oriente Próximo”.