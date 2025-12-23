Seis hombres acusados de drogar y violar durante 13 años a la pareja de uno de ellos en Reino Unido

Este lunes, el británico Philip Young y otros cinco hombres fueron acusados de más de 60 delitos sexuales cometidos durante 13 años contra la que hoy ya es su exmujer, Joanne Young. Según ha informado la policía de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra, Philip Young, de 49 años, fue imputado de 56 cargos, que supuestamente se cometieron entre 2010 y 2023, entre ellos múltiples violaciones, administración de sustancias para someter a su pareja, voyeurismo y posesión de imágenes indecentes de menores y de imágenes extremas.

Los otros cinco acusados son Norman Macksoni, de 47 años, imputado de un cargo de violación y posesión de imágenes extremas; Dean Hamilton, igualmente de 47 años y sin domicilio fijo, acusado de violación, agresión sexual con penetración y dos cargos de tocamientos; Conner Sanderson Doyle, de 31 años, imputado de agresión sexual con penetración y tocamientos; Richard Wilkins, de 61 años, imputado de un cargo de violación y tocamientos; y Mohammed Hassan, de 37 años, acusado de tocamientos.

Tanto Philip Young, en prisión preventiva, como el resto de los acusados, que están en libertad bajo fianza, deberán comparecer el martes ante un tribunal de Swindon, en el suroeste inglés.

El superintendente detective Geoff Smith dijo en un comunicado que se trata de “un avance significativo en una investigación compleja y extensa” y destacó que la víctima cuenta con apoyo especializado desde el inicio del proceso.

Joanne Young, de 48 años, renunció a su derecho al anonimato, lo que significa que la prensa puede informar sobre su identidad y otros detalles personales en lo que se prevé que será un juicio de interés público como lo fue, hace apenas un año, el proceso del caso Pelicot, en Francia.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.