Rescatados cuatro menores y un adulto tras quedar atrapados a cinco metros del suelo en una noria infantil de Navipark en Móstoles
Los bomberos han evacuado a las cinco personas, aunque ninguna ha resultado herida, utilizando una escalera y arneses
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este lunes a cuatro menores de edad y a un adulto que les acompañaba, que habían quedado atrapados en una cubeta de una noria infantil a una altura de cinco metros en el Navipark de la localidad de Móstoles. Ninguno ha resultado herido, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El suceso ocurrió sobre las 20.15 de este lunes, según las fuentes presenciales. La cubeta en la que se divertían los cuatro menores, que iban acompañados de una mujer adulta, se paró por causas desconocidas en la parte superior de la noria y fue necesario recurrir a los bomberos para poder rescatarlos de la atracción.
#BomberosCM rescatan a cinco personas (4 menores y 1 adulto) que se habían quedado atrapadas en la cubeta de una noria infantil en el Navipark de #Mostoles.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 22, 2025
Ninguno ha resultado herido. La atracción ha quedado cerrada a la espera de la investigación. pic.twitter.com/ZonSoAcMol
En estas labores de rescate, los bomberos han anclado una escalera a la estructura de la propia atracción y más tarde, de uno en uno, convenientemente asegurados por un arnés, han ido bajando a las cinco personas, también aseguradas con un arnés a la estructura. Primero fueron rescatados los menores y finalmente la persona adulta que les acompañaba.
La atracción ha quedado cerrada a la espera de que concluya la investigación para determinar las causas del incidente.
