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Tecnología

Ni se caen ni molestan: los auriculares de conducción ósea que olvidarás que llevas puestos ahora con descuento en Amazon

Unos auriculares deportivos resistentes al agua, con memoria integrada y perfectos para hacer deporte al aire libre sin aislarte de lo que sucede a tu alrededor

Los auriculares perfectos para hacer deporte.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
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Elegir unos buenos auriculares no siempre es fácil. Es muy importante tener en cuenta en qué circunstancias vas a utilizarlos habitualmente. No es lo mismo comprarte unos auriculares de diadema para utilizar mientras trabajas, que comprarte unos auriculares inalámbricos baratos que apenas ocupan espacio en la mochila del trabajo y son muy cómodos para llevar puestos en el metro y, sobre todo, si haces deporte, necesitas que los auriculares se mantengan en su sitio a pesar de los movimientos bruscos que puedas realizar. Por eso, cada vez más personas tienen más de un tipo de auriculares para que cada modelo se adapte a cada circunstancia.

Si estás buscando alternativas que no te incomoden ni se caigan mientras haces deporte, estos auriculares de conducción ósea están diseñados para que puedas hacer deporte al aire libre de forma segura y sin preocuparte por que los cascos se te caigan todo el tiempo.

Auriculares de conducción ósea sobre fondo blanco.
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Unos auriculares cómodos y seguros

Su estructura de aleación flexible hace que estos auriculares se adapten fácilmente a la forma de tu cabeza sin apretar, pero manteniendo un ajuste perfecto para que no se caigan. Esto es algo que agradecemos especialmente la gente que salimos a correr habitualmente, ya que no tienes que estar recolocándolos cada dos por tres. Además, a diferencia de los auriculares in-ear, el sistema de conducción ósea funciona de tal forma que te permite escuchar con nitidez sin aislarte de tu entorno, algo que aumenta la seguridad, ya que, en caso de que se acerque un coche o suceda algo cerca de ti, podrás estar en alerta, aunque lleves los auriculares puestos.

Resistentes al agua y con memoria de 8 GB integrada

Si, además de salir a correr y hacer ejercicios funcionales, sobre todo ahora que se acerca el buen tiempo, también te gusta nadar, estos auriculares serán perfectos. También son resistentes al agua y los puedes meter en la piscina sin ningún problema, ya que cuentan con certificación IPX8. Eso sí, es importante tener en cuenta que en el agua el Bluetooth no funciona, así que tendrás que descargar tu música y guardarla en la tarjeta de memoria de 8 GB integrada en los auriculares.

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Dos formas diferentes de escucha

Contar con la doble funcionalidad de poder descargar contenido sin necesidad de usar el móvil al mismo tiempo es muy útil, sobre todo para las personas a las que nos gusta nadar o salir a correr sin tener que llevar el móvil encima, pero tampoco queremos renunciar a escuchar música mientras lo hacemos. Esto, combinado con que también podemos conectarlo a nuestro móvil por Bluetooth cuando lo tenemos a mano, convierte estos auriculares en el accesorio perfecto para cualquier deportista.

Los auriculares mejor valorados por los más deportistas

Con una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas, estos auriculares se han convertido en los favoritos de los usuarios de Amazon a los que les gusta hacer deporte mientras escuchan sus canciones o pódcast favoritos de la forma más cómoda posible. Además, por tiempo limitado, estos auriculares cuentan con un 19% de descuento.

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Preguntas frecuentes

¿Son adecuados si tienes oídos sensibles?

Sí, al no introducirse en el canal auditivo, son una buena opción si sueles tener molestias, irritaciones o simplemente no te gusta llevar auriculares in-ear durante mucho tiempo.

¿Existen diferentes tallas?

No, son de talla única y se adaptan a cualquier tipo de cabeza gracias a su fabricación con un material flexible que no se deforma ni ejerce una presión que pueda resultar incómoda.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de marzo de 2026.

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